Az élelmiszert csak engedélyezett kereskedőtől szerezzük be, a vásárlást követően pedig mielőbb tároljuk hűtőszekrényben: friss húst, tejet, tejterméket, tojást elkülönítve, 0–4 Celsius-fokon, a fagyasztott termékeket, húst pedig mélyhűtőben tartsuk felhasználásig. Állati eredetű terméket az eredeti csomagolásban, a már említett módon, hőfokon raktározzunk – ajánlják. Figyelni kell továbbá a higiéniára, így minél gyakrabban tisztítani, takarítani azokat a helyiségeket, felületeket, ahol ételt készítenek, szolgálnak fel, illetve fogyasztanak, amennyiben szükséges, el kell végezni a rovarirtást. Továbbá a vízzel és szappannal történő alapos kézmosást is szorgalmazzák, mielőtt az élelmiszereket elkészítenénk, kezelnénk, ugyanakkor fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos mosása fogyasztás előtt.

Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos tegnap érdeklődésünkre elmondta, főként a közélelmezésben érdekelt cégeknek, a tömegrendezvények szervezőinek szól felhívásuk, ellenőrzéseik során ugyanis gyakran szembesülnek gyatra higiéniával, szervezetlenséggel, rendetlenséggel, „az emberek egészségével nem lehet játszani” – nyomatékosította. Példaként említette, hasonló hiányosságok miatt nemrég egy felkapott megyeszékhelyi közélelmezési egységet bírságoltak meg. A szakember szerint a települési ünnepek, falunapok, tömegeket vonzó rendezvények szervezőinek is be kell jelenteniük ezeket a hivatalnál. Ilyenkor általában kész ételt is árusítanak, ám nem mindegy, milyen körülmények közt tárolják az alapanyagokat, hol és hogyan dolgozzák fel, készítik el a fogásokat – fűzte hozzá.

A hagyományos termékvásárok kapcsán a közlemény kitér arra is: saját előállítású, állati eredetű terméket csak élelmiszer-biztonsági engedély birtokában lehet forgalmazni. A kijelölt vásártereken a termelőknek mind a személyes, mind az előállított élelmiszerek higiéniáját szem előtt kell tartaniuk.

Végezetül emlékeztetnek, hogy szabálytalanságok esetén a lakossági bejelentéseket a 0267 351 712-es vagy a 0722 700 699-es telefonszámon fogadja a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hivatal.