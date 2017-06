Mindnyájunkat befolyásolnak az élelmiszer-fogyasztással kapcsolatosan terjedő hiedelmek, téveszmék, babonák és természetesen az anyagi érdekek mentén zajló tudatos félretájékoztatás is, gyakori szkepticizmusunk ellenére is meghatároz bennünket a reklámok, internetes információk és kósza hírek nyomán formálódó közösségi tudat, akkor is, ha sok ilyen elméletnek nincs tudományos alapja. Talán ezért is üdítő volt hallani dr. Csapó János egyetemi tanár (fotó), élelmiszer-kémikus normalitásról szóló előadását kedd délután a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tanulmányi központjában.