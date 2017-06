A Loro (Ők) című dráma az Indigo Film produkciójában készül, forgatókönyvét is Sorrentino írta. A főszerepben Tony Servillo nápolyi színész látható majd, aki korábban Sorrentino A nagy szépség című filmjének vezető színésze volt, de ő játszotta Giulio Andreottit is a rendező Il divo – A megfoghatatlan című filmjében.

A 47 éves Sorrentino májusban a cannes-i filmfesztivál nemzetközi zsűrijének tagja volt, jelenleg pedig Az ifjú pápa című tévésorozata második évadához válogat szereplőket. A széria forgatása jövőre kezdődik.

A nyolcvanéves Berlusconi volt olasz kormányfő, a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) ellenzéki párt elnöke az utóbbi időben visszahúzódott a nyilvánosság elől, eladta médiabirodalma egyes részeit, és megvált az AC Milan futballcsapattól is. Egy éve szívműtéten esett át. Több bírósági per is folyik ellene, három éve adócsalás miatt jogerősen elítélték, de a kiszabott börtönbüntetése helyett közmunkát végzett egy idősotthonban. (MTI)