Az érték érdekes módon, anélkül, hogy bármiféle javítás lett volna, 30, 100 és 400 százalékkal nőtt” – írja levelében a családorvos, aki azt is megjegyzi, „hogy az épület az 1970-es évek elején épült, nincs vezetékes víz, nincs kanalizálás, nincs központi fűtés, a tető beázik. A hátsó rendelőben semmiféle javítás nem történt, az ablakok is ötvenévesek, az idő elteltével szerintem az érték csökken, és nem nő. Kérdésemre, hogy ez miként lehetséges, az adókulcsra hivatkoztak, de mivel az nem változott, akkor az épület szolgáltatta jövedelemre hivatkoztak. Kérdem én, egy orvosi rendelő milyen anyagi hasznot tud termelni? Nem termesztünk se pityókát, se káposztát. Egyáltalán mi köze van az épületadónak a jövedelemhez?” – tette fel a kérdést a családorvos, aki panaszlevelét így fejezte be: „miért is ne törjenek lépten-nyomon borsot az orrunk alá? De csinálják nyugodtan, ha úgy akarnak járni, mint Polyán.” (Kézdiszentkereszt családorvos nélkül maradt – a szerk. megjegyzése.)

A kézdiszentléleki polgármesteri hivatalnál Marti-László Enikő, az adóiroda referense érdeklődésünkre elmondta: a családorvosoknak 2016-ig nem kellett adót fizetniük a községházától évi 1 euró/négyzetméteres áron bérelt ingatlan után. Tavaly január elsejétől azonban az adótörvény megváltozott, és előírja, hogy a bérbevevőnek a bérlemény után is adót kell fizetnie. Tavaly december 31-én lejárt az épület felértékelése, az értékelő a bérleménybe a folyosót és a rendelőhöz tartozó várótermet is belevette, így megnőtt a négyzetméter is. Tehát a családorvosok ezentúl nemcsak a rendelőre fizetnek adót, hanem az általuk használt teljes felületre. Az adóiroda referense hangsúlyozta, nem a bért emelték meg, hanem a törvény megváltozása miatt adót kell fizetniük a váróterem és a folyosó után is a fogorvossal együtt.

A törvény módosítása miatt a Finta orvos házaspárnak 512 lej adót kell évente fizetnie, ennyivel nőttek meg a költségeik. A négyszobás szolgálati lakásban azonban továbbra is ingyen lakhatnak – mondotta Balogh Tibor polgármester, aki nem ért egyet azzal a panaszlevélben szereplő állítással sem, mely szerint ötven éve nem újították fel az épületet. Kifejtette, öt évvel ezelőtt kívül-belül rendbe tették az orvosi rendelőknek helyet adó épületet, azokat a munkálatokat végezték el, amelyekről előzetesen egyeztettek a családorvosokkal. A másik felújított, de egyelőre üresen álló háromszobás szolgálati lakásban vezetékes víz és gáz is van. Annak semmi akadálya, hogy a Finta orvos házaspár is a saját költségén rácsatlakozzon a víz- és gázhálózatra – mondta a polgármester.