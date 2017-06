A további félreértések elkerülése és az aggodalmak eloszlatása érdekében az önkormányzat néhány részlettel szeretné kiegészíteni a képet, a teljesség kedvéért.

Az 1918. december 1. utcában, az Arany János utca bejáratával szemben tervezett öko-wifi park nem szórakozóhelynek készül, célja nem a város különböző negyedeiben élő fiatalok toborzása késő esti, különösen csend­órában zajló mulatozásra. A park bútorzata nem tartalmaz színpadot, sem bulizásra kialakított teret. A csend­óra kötelezettsége és a környező lakók nyugalomhoz való joga ugyanolyan meghatározó szempont a park kialakításakor, mint minden városi köztér esetében.

Az öko-wifi park a Sepsiszentgyörgy által 2014-ben elnyert, Az újrahasznosítás városa cím folyományaként jön létre. A 12 ezer eurós díjat egy öko-pihenőhely létrehozására szánták, ennek megvalósítását célozza a leendő park kialakítása. A 2016/350-es tanácsi határozat mellé csatolt látványterv alapján az öko-wifi pihenőhely részlegesen el lesz kerítve egy alacsony kőfallal, valamint fákkal és bokrokkal, különösen a zajszennyezés csökkentésének érdekében. A parkon belül padokat és kisebb utcabútorzatot helyeznek majd el, egy nagyobb zöldterület pedig beépítetlenül marad, így egyaránt alkalmas lesz kisgyermekek szabadtéri mozgására és idősebbek találkozóhelyének. A többszínű szemeteskukák kihelyezése elősegíti például a műanyag hulladékok, az üvegek, a csomagolópapírok és cigarettacsikkek megfelelő helyre való eldobását. Ugyanakkor – a parkot részlegesen körülölelő fal részeként – egy nyilvános és felügyelt illemhely is épül, amely az önkormányzat reményei szerint csökkenteni fogja az utcán, gangokban, parkokban dolgukat végző személyek számát is.

Az önkormányzat további lakónegyedi zöldövezetek azonosításán dolgozik, ahol majd hasonlóképp rendezett, felügyelt, minőségi közszolgáltatásokat is biztosító pihenőhelyeket tud kialakítani. Ez a terv szervesen illeszkedik a Közösségi részvétel évének célkitűzéseibe, miszerint a városközpontban már megszokottnak számító minőségi szabadtéri tevékenységekre alkalmas közterek számát növelni kell, és kiterjeszteni a lakónegyedekbe is.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester