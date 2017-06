Drámai volt a két nappal ezelőtti bejelentés, amikor kiderült: eddig tartott a szociáldemokrata ígéretáradat, a havonta, hetente szajkózott béremeléseket halasztaniuk kell, mert nincs fedezet mindarra, amit Liviu Dragnea és társai oly szépen megálmodtak kormányprogramjukban. Akkor azonban egy szó sem hangzott el arról, hogy bizony vannak, akik egyenlőbbek, kiknek már most kijár a fizetés növelése. Csak szerdán, a parlamenti szavazás után derült ki, hogy a képviselők, szenátorok, miniszterek már július elsejétől örvendezhetnek alapbérük megduplázásának. Szükségük is volt rá, hisz mint korábban egyikük megfogalmazta: ki tud ma megélni 4–5000 lejből? Kapnak immár 13–16 ezer lejt havonta, no meg a juttatásokat, hogy legyen miből öltözniük, élniük. Megérdemlik, hisz kiváltságosak, nemde?

Nem csoda hát, hogy szó nélkül megszavazták a Liviu Dragnea által forradalminak nevezett jogszabályt, nem kérték számon sem a halasztást, sem a rejtett, szakértők által jelzett csapdákat. És az új jogszabály életbe ültetésére sem igényeltek biztosítékot, pedig tudhatják, néhány éve volt már egy hasonlóan ígéretes egységes bértörvény, amely soha nem vált valósággá. Ilyen apróságokkal nem foglalkoztak dicső képviselőink, minden bizonnyal lekötötte őket a számigálás: milyen egzotikus nyaralásra, új autóra futja megkétszerezett jövedelmükből. No meg álmodozhattak arról, mikor próbálhatják ki az egyenként 120 ezer euróért vásárolt három luxuslimuzin valamelyikét, még a NATO-csúcs előtt, nehogy elkoptassák a magas rangú vendégek.

Három hét múlva megkezdik két hónapos, jól megérdemelt vakációjukat a szenátorok és képviselők. Most, hogy már feltöltötték bankszámlájukat, elkezdhetnek energiát gyűjteni, mert nem vár rájuk könnyű ősz. Nemcsak a béremeléseket odázta el a kormány, de a jelzések szerint hoz meglepetéseket a készülő új adóreform is. Félő, hogy végül az átlag közalkalmazott alig nyer valamit a nagy szociáldemokrata adakozásból, az átlagpolgár pedig, aki esetleg magáncégnél keresi meg a napi betevőre valót, örülhet majd, ha nem veszít. És mindezt meg kell majd szavazni, el kell magyarázni a választóknak, ami nem kis feladat.

Senki ne mondja hát, hogy nem érdemelik meg a kétszeres fizetést.