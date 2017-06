Romániában még két, nemzetközi versenyre alkalmas pálya található, a Bihar megyei Cséffán és Marosvásárhelyen, ám az oltszemi lesz a legkorszerűbb – mondta el Fodor István, Sepsibodok község polgármestere. A pályát a kezelőközpont szomszédságában, héthektáros területen alakították ki, Finta Gábor magyarországi pályaépítész tervezte. Ő számos külföldi létesítménnyel bizonyított, többek között Floridában is épített, a Bordeaux-i Világkupa döntőjének, a lipicai kettes fogathajtó világbajnokságnak a pályáját is ő tervezte.

Kovászna Megye Tanácsa legutóbbi ülésén 50 ezer lejt szavazott meg az országos verseny támogatására, ugyanakkor partnerségi szerződést köt Sepsibodok községgel, valamint az Országos Lovas Szövetséggel. Tamás Sándor tanácselnök reményét fejezte ki, hogy ezentúl itt szervezik az országos bajnokságokat, és nemzetközi versenyeket is lebonyolítanak.