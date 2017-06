Az FBI volt igazgatója a szenátus hírszerzési bizottsága előtti tegnapi meghallgatáson a szenátorok kérdéseire válaszolva fejtette ki álláspontját az orosz beavatkozásról. Comey leszögezte: Donald Trump elnök nem akarta befolyásolni őt az orosz szálak vizsgálatában. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormányzat többször is megpróbálta lejáratni őt és az FBI-t, azt állítva, hogy zűrzavar uralkodik a szervezetben.

Comey szerint Donald Trump amerikai elnök nem rendelte el a Michel Flynn volt nemzetbiztonsági főtanácsadó ellen folyó vizsgálat felfüggesztését, de ő az elnök Flynnt dicsérő szavait így értelmezte. A volt FBI-igazgató kijelentette: megdöbbentette a Fehér Ház Ovális Irodájában Trumppal folytatott beszélgetésének Flynnre vonatkozó részlete. James Comey arról is beszélt, hogy az FBI 2015 nyarától tisztában volt az orosz kibertámadások tényével.

Szenátusi meghallgatásán James Comey azt is közölte: egyik ügyvéd barátját kérte meg, hogy szivárogtassa ki a sajtónak a Trump elnökkel folytatott beszélgetéseiről készült feljegyzéseket elbocsátása után. A Szövetségi Nyomozó Iroda volt igazgatója kijelentette: személyesen soha nem állt kapcsolatban a sajtó munkatársaival. Később hozzátette: úgy gondolta, hogy magánemberként megteheti a nem titkosított feljegyzések tartalmának megosztását. A volt FBI-igazgató elmondta: ha Donald Trump rögzítette a beszélgetéseiket, örömmel venné, ha nyilvánosságra hozná őket.