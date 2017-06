Mohos Gábor ismertette: a gyűjtés célja segíteni a lakóhelyükre visszaköltöző iraki keresztényeket otthonaik újjáépítésében, a mindennapi élet feltételeinek megteremtésében, az MKPK augusztus végéig várja az adományokat. Elmondta azt is: az MKPK tagjai folyamatosan nyomon követik a közel-keleti keresztények helyzetét, gyakran találkoznak a közel-keleti keresztény közösségek vezetőivel, képviselőivel, akik beszámolnak az ott élők nehézségeiről és reményeiről. Hozzátette: az anyagi támogatás nemcsak konkrét segítséget jelent az elüldözött családoknak, hanem a keresztény közösség testvéri szolidaritásának kifejeződése is. Alapja annak a reménynek, hogy Isten a legnehezebb helyzetben élők számára is előkészíti a jövőt és a békét.

Szólt a Szent László-évről is, melynek központi eseményét június 26-án és 27-én Győrben tartják. A kétnapos programban koncertek, színielőadás, könyv- és filmbemutató, tudományos konferencia és ünnepi szentmise szerepel. A rendezvénnyel egy időben, ahhoz kapcsolódva szintén Győrben rendezik meg a Katolikus Társadalmi (Kattárs) Napokat.