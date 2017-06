EGYHÁZKÖZSÉGI NAP. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai Krisztus Király katolikus templom udvarán vasárnap gyereknappal egybekötött egyházközségi napot tartanak a 10.30-kor kezdődő szentmise után 17 óráig.

ISTENTISZTELET ÉS KIRÁNDULÁS. A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban vasárnap 11 órától tartják a vallásórások tanévzáró istentiszteletét és a hagyományos családi napot. A vallásórás gyerekek és családjaik jutalma egy kirándulás a dálnoki búvártóhoz, ahol kicsik és nagyok együtt tölthetik el a délutánt bográcsozással, játékokkal, vetélkedőkkel, búvárkodásról és családról szóló előadásokkal. Házigazda és előadó Szabó Jenő búvároktató mester. Indulás autóbusszal és személygépkocsikkal az egyházközség elől 12 órakor.



Könyvbemutató

A sepsiszentgyörgyi unitárius templom tanácstermében vasárnap az istentisztelet után, 12 órától bemutatják B. Kovács András Kiskorúak halállistán című könyvét. Több mint hetvenéves titok fátylát lebbenti fel a könyvbemutató: az őshonos európai kisebbségek ellen elkövetett soviniszta bűnök sorába illeszkedik a szerző dokumentarista kötetében egy koronatanú által ismertetett merénylet a legártatatlanabbak ellen. A kilencvenedik évébe lépett, remekül összegező alany, Kovács Gyuláné Szén Lenke olyan tanulságokat bocsát a világ elé, amelyeknek a kontinens legelhanyagoltabb nemzeti közösségei vehetik hasznát napjainkban egyenjogúságért folyó harcukban.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház vasárnap 19 órától a kamarateremben Igor Bauersima: norway.today produkcióját játssza Kövesdy István rendezésében. * A társulat vasárnap 17 órától és 12-én, hétfőn 10 és 14 órától Kovásznán a művelődési központban lép fel a Zakariás Zalán által rendezett, Az ezredik éjszaka című mesejátékkal. A jegyek ára 15 lej, a gyermekjegy 7 lej, a családi jegy 25 lej (2 felnőtt és 1–2–3 gyermek).



Zene

* A XIV. Bikfalvi Reneszánsz Zenei Napok hangversenye ma 19 órakor kezdődik az iskola udvarán. Fellép a baróti Kájoni Consort (művészeti irányító Gyulai György Éva), valamint a bukaresti Lyceum Consort (művészeti irányító Öllerer Ágnes).

* Árkoson a fúvóstalálkozó ma 13 órakor felvonulással kezdődik, majd a hagyományos koncerttel folytatódik.

* Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet park pavilonjában vasárnap 12 órától hangversenyt tart a sepsibükszádi Vallató fúvósegyesület zenekara. Vezényel: Veres István zenetanár.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 12-től és 12.15-től Ricsi, a gólya (családi animációs film); 14-től Firenze és az Uffizi Képtár (dokumentumfilm); 16-tól Wonder Woman (amerikai akciófilm, 141 perc, 2017) és A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszú­ja (kalandfilm); 18.30-tól és 21.15-től A múmia (kalandfilm); 18.45-től A szerelem története (roman­tikus dráma); 20.45-től Bay­watch (akcióvígjáték). VASÁRNAP: 12-től és 12.15-től Ricsi, a gólya; 14-től Firenze és az Uffizi Képtár (dokumentumfilm); 16-tól Wonder Woman és A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja; 18.30-tól és 18.45-től A múmia; 20.45-től Baywatch; 21-től A szerelem története (romantikus dráma).



Huszártoborzó

Kézdiszéken tartják a Háromszéki huszártoborzót, amelyet ebben az évben Kiss Sándor huszárezredes, a 11. Székely Határőr Huszárezred parancsnoka emlékének ajánlanak. A mai program: huszártoborzó 9-től Kézdiszentléleken; 10.30-tól Kőváron; 12-től Kiskászonban; 16-tól Kézdiszentkereszten; 17.15-től Bélafalván; 18.30-tól Esztelneken; 22-től hajnalig hagyományőrző huszárbál Esztelneken. Vasárnap toborzó 9.30-tól Csomortánban; 10.45-től Kézdialmáson; 12.30-tól Felsőlemhényben; 13.45-től Alsólemhényben; 15.30-tól búcsúzás a vendégektől, a toborzó zárása.



Évadzáró mesebarangolás a Cimborákkal

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház 4–11 éves gyerekeknek mesebarangolást szervez vasárnap 11 órától, valamint június 13-án, kedden és június 14-én, szerdán 10 és 12 órától a Székely Nemzeti Múzeumban. Az interaktív foglalkozás alatt a főszereplők mellett az igazi mesehősök maguk a gyermekek, akik csapatokat alkotva Az okos leány meséjét járják be. A 10 órától tartandó mesebarangolásokra óvodás csoportok, 12 órától pedig kisiskolás csoportok jelentkezését várják a 0755 335 400-as telefonszámon (Csüdöm Eszter). Belépő: 3,50 lej gyermekeknek. Részletek a www.facebook.com/Cimborak oldalon.



A földvári foglyokra emlékeznek

A szárazajtai református templomban vasárnap 11 órától a megemlékező istentiszteleten igét hirdet Ungvári Barna András uzoni református lelkipásztor, majd előadást tart a barcaföldvári fogolytáborról. Ezt követően felavatják a földvári és más fogolytáborokban elhunyt és szenvedő foglyok templom falára elhelyezett emléktábláját, az imateremben megnyitják a barcaföldvári fogolytábort bemutató kiállítást.



Ingyenes szűrővizsgálat

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház orvosai és asszisztensei ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatot végeznek június 12–16. között Sepsibükszád, Mikóújfalu és a Málnás köz­séghez tartozó Málnásfürdő és Zalánpatak lakói számára. Szív- és érrendszeri szűrést, kardiológiai, bőrgyógyászati, gyermekgyógyászati, belgyógyászati, szemészeti, neurológiai és fogászati vizsgálatokat végeznek, de lesz csontsűrűségmérés és gyógytorna is. A vizsgálatokat naponta 9 és 17 óra között végzik: június 12-én, hétfőn és 13-án, kedden a sepsibükszádi sportcsarnokban ideiglenesen kialakított rendelőben, június 14-én, szerdán és 15-én, csütörtökön a mikóújfalusi sportcsarnokban várják a helyieket. Málnás, Málnásfürdő és Zalánpatak lakóit szintén a mikóújfalusi sportcsarnokban fogadják június 16-án, pénteken.



XIV. Caritas Önkéntes Tábor

Idén Tusnádfürdőn várják a tenni akaró fiatalokat, hogy nyári szünidejüket a szórakozás mellett maradandó tevékenységgel töltsék el július 3. és 7. között. Jelentkezési határidő: június 21. Önkéntes koordinátorok: Kézdivásárhelyen és környékén Kocsis András (0735 735 166), Sepsiszentgyörgyön és környékén Aczél Zsuzsa (0735 735 165).



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (telefon: 0367 802 977); csütörtökig naponta 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (telefon: 0267 352 659, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 10–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton ma 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

XII. PERKŐ ERDÉLYI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁNCTALÁLKOZÓ. A kézdiszentléleki Perkőn ma 10 órától a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Ludas Matyi című mesejátéka; 11.30-tól a gála első része; 12–18 óráig népi játékok és kézműves-foglalkozások; 12.30-tól huszártoborzó; 15 órától a gála második része; 19 órától a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Táncoljatok című műsora; 20 órától tábortűz mellett táncház, a találkozó az együttesvezetők műsorkiértékelésével ér véget.

MEGYEI ÖNKÉNTESTŰZOLTÓ-VERSENY lesz vasárnap Dálnokon: 9 órakor gyülekező a sportpályán, 9.30-tól hivatalos megnyitó, 10-től verseny, 12-től díjazás.

A PARNASSZUS irodalmi kör találkozóján ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében William Golding híres regényének, A legyek urának a filmváltozatát vetítik, majd interaktív beszélgetés. Várják az irodalom- és filmbarátokat.

ELHALASZTOTTÁK. A június 9-re meghirdetett, Mi vagyunk a TÉRen című közösségi rendezvényt az időjárás miatt a szervező Háromszéki Közösségi Alapítvány egy későbbi időpontra halasztotta.