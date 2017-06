Az óvodáskötény szép rendben berakta a kabátot-sálat a cserebogaras szekrénykébe, mert ez volt a Kobak szekrénye, aztán karjára vette a törülközőt, kezébe a fogkefét, és beállt a mosdó előtt a sorba.

Fogmosás után helyrerakta a fogkefét, hanem az óvó néni megcsóválta a fejét:

– Kobak fogkeféje száraz. Úgy látszik, elfelejtette, hogy kell fogat mosni!

Az óvodáskötény hallgatott.

Asztalra került a reggeli. Az óvodáskötény a vajas kenyeret a jobb zsebébe tette, a kakaót a bal zsebébe öntötte. Az óvó néni összehúzta a szemöldökét:

– Kobak köténye máris pecsétes! Úgy látszik, elfelejtette, hogy kell rendesen reggelizni!

Az óvodáskötény hallgatott.

Reggeli után rajzoltak a gyerekek.

– Mindenki rajzolja le saját magát! – mondta az óvó néni.

Az óvodáskötény mit tehetett, lerajzolt egy óvodáskötényt.

Az óvó néni sokáig nézegette a rajzokat:

– Sanyi túl sovány ezen a rajzon, Marika túl kövér, Kobak pedig... elfelejtett fejet rajzolni magának.

Az óvodáskötény hallgatott.

– Vonatosdit játszunk! – verte össze a kezét az óvó néni.

– Kobak lesz a mozdony, a többiek a vagonok. Indulás!

Az óvodáskötény megindult, belefogódzott Sanyi, Sanyiba Gyurka, Gyurkába Marika, Marikába Sorin, Sorinba Zoltánka és így tovább egymás kötényébe fogódzva. Hanem micsoda vonat volt ez! A mozdony hallgatott, a vagonok zakatoltak.

– Ejnye! – mondta az óvó néni. – Kobak elfelejtette, hogy sípol a mozdony. Úgy hallgat, mintha nem lenne szája.

Az óvodáskötény hallgatott.

– Verset mondunk – tapsolt megint az óvó néni.

Mindenki elmondta a verset, csak az óvodáskötény gyűrte, csavargatta némán a kötény csücskét.

– Furcsa – mondta az óvó néni –, tegnap még tudta Kobak a verset!

Az óvodáskötény hallgatott.

Az ebédet megint a zsebébe tette. Jobb zsebébe töltötte a le­vest, bal zsebébe gyúrta a krumplit. Az óvó néni észrevette.

– Kobak ma egész nap helytelenkedett. Most meg a zsebébe gyúrta az ebédet ahelyett, hogy megette volna. Fekete pontot érdemel!

Az óvodáskötény hallgatott.

De Sanyi megszólalt:

– Óvó néni, nem Kobak rosszalkodik, csak a köténye. Ko­bak nincs is itt.

Az óvó néni mosolygott:

– Csakugyan a kötény rosszal­kodott? Nem Kobak, amikor csergett az óra reggel, s mégse kelt föl? Amikor költötte Mama, de nem nyitotta ki a szemét? Mért engedte Kobak, hogy az óvodáskötény jöjjön helyette az óvodába? Bizony megérdemli a fekete pontot.

A fekete pont ott éktelenkedik ma is a falon, Kobak pedig azóta soha többet nem engedte maga helyett a kötényt az óvodába.