Elveszítette eddigi többségét Theresa May Konzervatív Pártja a csütörtöki nagy-britanniai választásokon, ám koalícióban vagy külső támogatással kormányt alkothat az eddigi miniszterelnök. Erre kérte és meg is kapta a megbízást II. Erzsébet királynőtől. A Downing Streetre visszatérve közölte azt is, hogy a brit EU-tagság megszűnéséről szóló tárgyalások a terveknek megfelelően tíz nap múlva elkezdődnek, és e tárgyalásokon az ő kormánya képviseli majd az Egyesült Királyságot.



Kockáztatott, és nem aratott olyan sikert, amilyenre számíthatott volna – ez a brit előre hozott választás egyik legnagyobb tanulsága. Theresa May azért írta ki az előrehozott voksolást, mert azt remélte, erősebb legitimációval futhat neki a brexittárgyalásoknak, hisz tavaly nyáron úgy lett miniszterelnök a brexitnépszavazásba belebukott David Cameron helyett, hogy erről a brit választópolgárokat nem kérdezték meg. Idén tavaszra komoly előnyre tett szert a közvélemény-kutatásokban, ezért elérkezettnek látta az időt arra, hogy kiírja az előre hozott választást. Ám a mind­össze hathetes kampány során a néhol húszszázalékosra is mért előnye elillant.

A péntek délutáni, csaknem végleges adatok szerint a csütörtöki parlamenti választásokon a Konzervatív Párt a szavazatok 42 százalékát, várhatóan 319 helyet szerzett meg, és bár ezzel a legnagyobb létszámú frakciója lesz, ez nem elegendő az abszolút többséghez a 650 fős alsóházban.

A legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt jelentősen, 29 fővel 261-re növelte frakciójának létszámát, de kormányalakítási lehetőségeit korlátozza, hogy az egyik potenciális szövetséges, a Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) jelentős veszteségeket szenvedett: eddigi 56 tagú frakciója 35 fősre olvadt.

Theresa May tegnap délután bejelentette, hogy a kormányzásban a Konzervatív Párt segítségére lesz „barátja, és szövetségese”, a legnagyobb észak-írországi protestáns britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP), amely tíz helyet szerzett. A két párt hosszú évek óta erőteljes kapcsolatokat ápol. May azonban nem tett említést a formális koalíció lehetőségéről.