Elveszítette eddigi többségét Theresa May Konzervatív Pártja a csütörtöki nagy-britanniai választásokon, ám koalícióban vagy külső támogatással kormányt alkothat az eddigi miniszterelnök. Erre kérte és meg is kapta a megbízást II. Erzsébet királynőtől. A Downing Streetre visszatérve közölte azt is, hogy a brit EU-tagság megszűnéséről szóló tárgyalások a terveknek megfelelően tíz nap múlva elkezdődnek, és e tárgyalásokon az ő kormánya képviseli majd az Egyesült Királyságot.