Akárcsak az előző esztendőkben, idén is Balási Csaba csíkszeredai fotóművész a tábor művészeti vezetője. Harmincnégy hazai és külhoni alkotót – festőművészt, szobrászt, grafikust, textilművészt, keramikust, üvegművészt, tűzzománc-készítőt, fotóművészt – hívtak meg, huszonnyolcat Romániából, ötöt Magyarországról és egyet Kanadából. Utóbbi, Soeine Bac természetművész. Az alkotók majdnem fele festőművész és legtöbbjük visszajáró, de újoncok is akadnak közöttük. Háromszéket a kovásznai Deák M. Ria és Deák Barna, a sepsiszentgyörgyi Petrovits István, Vargha Mihály, Simó Enikő és Daczó Enikő, valamint a kézdivásárhelyi Nagy Lajos, Vetró András és Vajna László képviseli.

Az egyhetes tábor programjában az alkotómunka mellett kirándulás, szakmai beszélgetés, borkóstoló és vacsora, illetve a Márton Árpád tárlatának megnyitóján és a Kosztándi-emlékplakett leleplezésén való részvétel is szerepel.