Újból lovagok főztek vacsorát a kovásznai Boldog Apor Péter Gyermekotthon lakóinak. Az öt éves hagyományhoz híven a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend Márton Áron Tartományának tagjai, élükön Jánó Árpád kormányzóval vállalkoztak a feladatra. A fakanalat Thiesz János és Thiesz Katalin forgatta, a gyerekek is örömmel vettek részt hozzávalók előkészítésében, melyet ugyancsak a lovagok hoztak magukkal.



Csütörtök délután az eső beleszólt a főzésbe, de ez nem okozhatott gondot, a főszakács szerint akkor jó az üstben vagy rácson készült étel, ha megveri az égi áldás. Az igaz, hogy a zuhé miatt idén elmaradtak a megszokott délutáni szórakoztató játékok, mint például a lekváros verseny.

Az évente a gyereknap és iskolazárás közötti időszakra időzített esemény fő szereplője idén a „pityókatokány gazdagon” volt. A receptet az immár néhai Kovács Jánostól, a Szabadtűzi Lovagrend kapitányától örökölték a Szent Gellért-lovagok. Pirított szalonna, füstölt oldalas, kolbász adja az étek gazdagságát, a pityóka, hagyma, paprika, bors és só a megszokott alapanyagokhoz tartozik. Mikor szinte kész a tokány, belekerül a titkos „ízvarázsló” – ennek összetételét már nem árulta el Thiesz János főszakács.

A gyerekek az alapanyagok előkészítésében, a tűzgyújtásban segédkeztek – igaz, a fiúknak volt más fontos elfoglaltságuk is: a téli tüzelő felvágásán, elrakásán dolgoztak. Ez minden alkalommal nagy öröm számukra, nem mindennapi esemény az otthon életében – értékelte az otthont vezető Kolozsi Noémi.

Az elénekelt asztali áldás után a pityókatokány nagy elismerés mellett fogyott el, vendégek és gyerekek egya­ránt többször is vettek a finomságból, kísérőként az otthon lakói által készített savanyúságot szolgáltak fel. A lovagok kisebb ajándékokra is gondoltak, édességgel, üdítővel kedveskedtek a gyerekeknek.

A Szent Gellért-lovagok ősszel ugyancsak fakanállal a kezükben térnek vissza az otthonba. Akkor az üstben főtt fuszulykafőzelék lesz a nap sztárja.