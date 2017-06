Az elmúlt két hétben naponta 50–130 gyermek egy-egy órát töltött el a Dózsa-szobor előtti téren álló emeletes autóbuszban, ahol az erdővédelemről tartottak számukra előadást, a Herman Ottó-tanösvény sátrában, valamint a búvártónál, ahol kipróbálhatták a kishalak etetését és a delfinsimogatást, előadást hallgathattak a búvárkodásról.

A diákoknak szóló foglalkozások mellett több családi és oktató programot is elkezdtek, ezek egész nyáron zajlanak. Szabó Jenő búvár, a létesítmény kitalálója és létrehozója elmondta: a búvártó közelében felállított sátorban rendezték be a Hermann Ottó-tanösvényt, melyet három hónapra Magyarországról kaptak kölcsön, és családterápiára is használható. Újdonságnak számít a búvártó terápiás részlege is, ahol vízitormát termesztenek, az abból nyert teával elsősorban daganatos betegségeket kezelnek meditációt követően. Egy másik újdonság, mely romániai premiernek számít, a víz alatti zenehallgatás.

2015 nyarán Szabó Jenő évekig tartó munkával, több tízezer eurós beruházással és nem kis szakmai tudással hozta létre a Kenderes-tetőn Európa egyetlen ezer négyzetméteres felületű és kilenc méter mély búvártavát, ahol búvár­iskola, illetve a Víz Alatti Kutatások Központja is működik. A mesterséges tóban aranyhalak és díszpontyok úszkálnak, vízi növényeket telepített bele, természetes állapotában tartja a vizet, nem kezeli vegyszerekkel. A tóban modern berendezések is helyet kaptak. Lehet benne filmezni, és a mélybeli történések kivetíthetőek a tó partján. Víz alatti beszélgetések, sörivó versenyek, esküvők és filmek forgatására is alkalmas, de rádióműsort is lehet a tó mélyéről sugározni. A tó megépítésének hírére már Hollywood is felfigyelt.

Szabó Jenő mintegy 30 éves búvárkarrierje elején tagja volt Jacques Yves Cousteau kapitány csapatának is, akivel együtt bejárta a világ óceánjait. 1993-ban nyitotta első búváriskoláját Kolozsváron, majd több ezer tanítvány kiképzése után hat évre Bukarestbe tette át a székhelyét. Onnan költözött át családjával Háromszékre 2009-ben. Nemcsak búvárkodást oktat, hanem egy eszmét is szolgál, fedezd fel, védd és örülj a természetnek jelszóval.