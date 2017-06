A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK pingpongozója, Mike Boróka kilenc győzelemmel és két vereséggel a második helyen fejezte be az ifjúsági III-as asztaliteniszezők Top 12-es viadalát, amelyet az elmúlt hét végén Zilahon rendeztek meg. A tornán a korosztály legjobb tizenkét sportolója vett részt, a körmérkőzéses versenyt a marosvásárhelyi Ungvári Evelyn nyerte meg.

Boróka 3–0-ra nyerte meg a buzăui Bă­iaşu elleni nyitó meccsét, majd következett a marosludasi Téglással szembeni 3–2-es siker. A harmadik körben a céhes városbeli kislány 3–2-re kapott ki a giurgiui Banarutól, a soron következő meccsét is elvesztette, miután a zilahi Demjén 3–0-ra győzte le őt. Az ötödik fordulóra magára talált pingpongozónk, hiszen simán, 3–0-ra diadalmaskodott a medgyesi Herciuval szemben, a hatodikban jött az ugyancsak medgyesi Hillával szembeni újabb 3–0-s siker. A hetedik kör 3–1-es győzelmet hozott a háromszéki sportolónak, amelyet a medgyesi Moca ellen ért el. Mike Boróka a nyolcadik fordulóban találkozott a Top 12-es torna későbbi nyertesével, a marosvásárhelyi Ungvárival, akit 3–2-re vert meg. Kilencedik ellenfelét, a marosludasi Moldovánt 3–0-lal ütötte ki, majd a konstancai Mei-Roşu elleni tizedik meccsét 3–1-gyel hozta, és zárásként 3–0-ra győzte le a craiovai Nedelcut.

A végeredmény: 1. Ungvári Evelyn (Marosvásárhelyi ISK), 2. Mike Boróka (Nagy Mózes SK), 3. Bianca Mei-Roşu (Nicolae Rotaru Sportlíceum, Konstanca), 4. Demjén Eszter (Zilahi MSC), 5. Alina Moca (Medgyesi Romgaz SK), 6. Ioana Băiaşu (Buzăui MSC), 7. Marina Banaru (Giurgiui Duna SK), 8. Téglás Andreea (Marosludasi Ludas SK), 9. Moldován Szidónia (Marosludasi Ludas SK), 10. Beat­rice Hilla (Medgyesi Romgaz SK), 11. Gabriela Herciu (Medgyesi Romgaz SK), 12. Roxana Nedelcu (Craiovai ISK).

– Összességében elégedett vagyok Boróka teljesítményével, ám ha nem csúszik be a Marina Banaru-vereség, akár első is lehetett volna, hiszen legyőzte Ungvári Evelynt, aki későbbi megnyerte a zilahi versenyt – nyilatkozta érdeklődésünkre Kerekes Barnabás, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK edzője. (tibodi)