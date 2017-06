A roppant szoros és kiegyensúlyozott 2016–2017-es idényben második lett a Dorco csapata, harmadik pedig az Aquaris együttese. Az elmúlt hé­ten lejátszott meccsek eredményei: No Name–Aquaris 2–5, Phoenix–Jamaica 2–3, NYAK–Maxteam 4–1, Baroque–Hortigála 3–0, S & Z–Amigo’s 5–3, Amigo & Intercost–Axon 2–7, Túlélők–ASA 1–4, ASA–Jamaica 4–1, Dorco–Colo Colo 3–0, S & Z–Dorco 3–3.

A végső sorrend:

1. S & Z 26 2 2 196–71 80

2. Dorco 23 3 4 133–63 72

3. Aquaris 22 4 4 145–77 70

4. Amigo’s 20 3 7 140–67 63

6. NYAK 16 5 9 123–85 53

5. Colo Colo 17 2 11 118–89 53

7. Axon 16 2 12 122–119 50

8. Maxteam 14 5 11 89–82 47

9. Hortigála 14 2 14 104–106 44

10. Baroque 9 4 17 114–146 31

11. Jamaica 10 0 20 94–145 30

12. Túlélők 8 2 20 84–118 26

13. Amigo & Inter. 7 3 20 84–129 24

14. Phoenix 6 5 19 55–131 23

15. No Name 5 3 22 60–147 18

16. ASA 3 3 24 62–142 12

A legeredményesebb játékosok: Ovidiu Buciuman (S & Z) 51 gól, Kovács István (Hortigála) 40 gól, 3. Ilie Roman (Aquaris) 36 gól. A legjobb játékosi kitüntetést Jakab Barna (Aquaris), míg a legjobb kapus díjat Recsenyédi Hunor (Colo Colo) vehette át. A fair play díj a Baroque együtteséhez került.



Bajnok a Barcelona

A Barcelona sikerével ért véget a Baroque minifoci-bajnokság B-osztálya, miután az alakulat 4 pontos előnnyel szerezte meg az első helyet. A dobogóra még felfért az Axon 1992 és a Capitaly. Az elmúlt héten lejátszott idényzáró 25. forduló eredményei: IGO–Capitaly 3–6, Axon 1992–Caritas 3–0, Narancs–Kovasznai ASPR 2–6, Hungaz–Capitaly 0–3, Barcelona–Dr. Office 6–5, Fortuna–Galaktikusok 5–3, IGO–Hungaz 3–1.

A végső rangsor:

1. Barcelona 20 2 3 151–74 62

2. Axon 1992 19 1 5 122–60 58

3. Capitaly 17 2 6 94–68 53

4. Narancs 16 0 9 117–81 48

5. Dr. Office 16 0 9 140–89 48

6. Fortuna 14 1 10 69–68 43

7. Kovásznai ASPR 12 4 9 108–95 40

8. Hungaz 10 3 12 94–84 33

9. IGO 9 4 12 85–104 31

10. Zozo’s 6 4 15 63–91 22

11. Galaktikusok 5 4 15 73–170 17

12. Caritas 5 1 19 66–144 16

A legjobb játékosnak járó különdíjat Eronim Jitaru (Axon 1992), a legjobb kapusnak járót Szilágyi Szaniszló (Capitaly) kapta, míg 39 szerzett találattal Fűrész-Reinitz Ákos (Dr. Office) lett a gólkirály. A fair play díjat az IGO csapata kapta. (tif)