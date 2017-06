Észak-Ciprus adott otthont a Független Labdarúgó-egyesületek Szövetsége idei Európa-bajnokságának június 4–11. között. A nyolccsapatos megmérettetésen két csoportba sorolták az alakulatokat: az A jelű kvartetben a házigazda Észak-Ciprus, Abházia, Dél-Oszétia és Kárpátalja harcolt a továbbjutásért, míg a B-csoportban Székelyföld mellett Felvidék, Padánia és Man-sziget volt érdekelt. Háromszéket az FK Székelyudvarhely maksai teremlabdarúgója, Mánya Szabolcs képviselte, viszont más játékos nem kapott meghívót az Európa-bajnokságon szereplő válogatottba, hiszen a kézdivásárhelyiek osztályozóra készülnek, míg a sepsiszentgyörgyiek június 3-án fejezték be a másodosztályú bajnokságot.

Az első csoportmérkőzésen Székelyföld 1–0-ra kikapott Felvidék csapatától, miután az összecsapás egyetlen gólját az 56. percben Krizsán Richárd szerezte. A második találkozón Padánia ellen léptek pályára a székelyek, viszont hamar hátrányba kerültek, mert a 8. percben Roberto Rudi volt eredményes, majd a 81. percben sikerült egyenlíteniük Szőcs László révén, az eredmény nem változott a hajrában, így maradt az 1–1. A harmadik csoportmérkőzésen legalább két góllal kellett győznie a székelyeknek az elődöntőbe jutásért, ami sikerült is, hiszen 4–2-re győztek a Man-sziget ellen. A 13. percben Csűrös Attila volt eredményes, majd a 35. percben a Sepsi OSK csapatában is játszó Bajkó Barna kettőre növelte az előnyt. A 69. percben újra Bajkó volt eredményes, ezúttal tizenegyesből, majd a 75. percben megszerezte harmadik gólját is. A hajrában előbb McNutly, majd Manxi lőtt gólt, így Székelyföld elődöntőt játszhatott, ahol a házigazda Észak-Ciprus ellen lépett pályára. Az Ilyés Róbert által irányított csapat 2–1 arányú vereséget szenvedett. A 17. percben Erhan Önet szerzett vezetést, amire Petru Silion a 48. percben válaszolt, majd a 82. percben Halil Turan büntetőrúgásával nyert Észak-Ciprus.

A bronzmérkőzésen az esélyesebb félnek számító, világbajnok Abházia ellen hátrányból fordítva 3–1-re nyertek a székelyek. Már a 4. percben vezetést szerzett Kogonia révén a kaukázusi csapat. Nem kellett sokat várni az egyenlítésre, hiszen a 9. percben Csűrös bólintott a kapuba. Szőcs László a 24. percben megszerezte a székelyek második gólját, majd a 36. percben Bajkó beállította a végeredményt, így Székelyföld a CONIFA Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett. A döntőben Padánia tizenegyesekkel legyőzte a házigazdát, így megvédte Eb-címét, a torna gólkirálya pedig a négy gólig jutó Bajkó Barna lett. (miska)