A szervezők – a Vadon Egyesület, a Sagittis Siculorum Egyesület és az Ispiláng Egyesület – által kínált program egyszerű volt, de ahhoz éppen elég tartalmas, hogy a több száz érdeklődő gyermek és felnőtt jól érezze magát. Minden bizonnyal a legnagyobb élmény a legkisebbeket érte. Gyakorlott felnőttek segítségével papírból, kartonból, bőrből és posztóból – mi mást? – lovakat készíthettek, amelyeket botra tűzhettek, s lábuk közé kapva, „valódi” fűzfa paripájukkal végigvágtathattak a frissen kaszált réten. Aki elég bátor volt, s vállalta, hogy a biztonsági követelményeket elfogadja, s fejére kobakot tesz, akár valódi ló nyergébe is fel­ülhetett, az egyesület tagjainak felügyeletével néhány kört megtehetett a szép karám területén. Jó móka volt a hintózás is – állították azok a gyermekek, akik nem voltak hajlandóak leszállni a kényelmes bakról, s kihasználva az adódó lehetőséget, többször is megtették a néhány perces utat.

Összességében elmondható tehát: jó kezdeményezés volt, örvendetes lenne, ha hagyomány válna belőle: szükségünk van az olyan eseményekre, amikor a természet lágy ölén, meghitt körülmények között néhány órát eltölthetünk családunk körében és a lovak társaságában.