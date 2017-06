Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, a sepsiszentgyörgyi PRO-SOL-COM Kft. állomási mezőgazdasági üzlet tulajdonosa,

VARGA LÁSZLÓ

életének 62. évében június 10-én hirtelen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2017. június 14-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a rétyi családi háztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

214953



Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, özv. BARA LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet az Ütő családnak, amely a nehéz percekben segítségünkre volt.

A gyászoló család

19188

Köszönetemet fejezem ki a 34-es tömbház C lépcsőháza lakóinak, lakóbizottságának, valamint mindazoknak, akik feleségem, VERESS MAGDOLNA elhunytakor segítettek, sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család

4299620

Ha el is mentem, itt leszek veled, leszek a lelkeden aranykeret, mindig itt leszek titkon, észrevétlen. Ha el is mentem, itt marad a léptem, végigkopog az édes otthonon. Köszönet és hála mindazoknak, akik drága férjem, MÁRKUS JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. Külön köszönet a Péter családnak a legnehezebb percekben nyújtott önzetlen segítségért.

Gyászoló özvegye

4299634



Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk BACZÓ GÁBORRA halálának 9. évfordulóján. Jósága és szeretete szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

19194

Megpihent a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Nehéz a kő, de nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az uzoni SZABÓ GERGELYRE halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4299644

Emlékét örökre szívünkbe zárva emlékezünk id. HAJDÁR PÁLRA halálának 21. évfordulóján.

Szerettei

4299566

Telnek az évek, akik szeretnek, nem felednek téged. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az angyalosi GYÖRGYJAKAB IRÉNRE (szül. KORODI) halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Lánya, Irén és családja, unokái, Adél, Béla

és családjuk

4299624