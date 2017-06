Négy – U12 vegyes, U15 lány, U15 fiú és open vegyes – kategóriában összesen 24 csapat nevezett be a viadalra. A dobogósok: * U12 vegyes: 1. Sepsi Cavaliers (Botos A., Kovács N., Țifrea C., Crișan M.), 2. Kings (Benkő D., Duka M., Szőcs-Torma M., Bukur T.), 3. Sepsi Girls (Tulit B., Vizi I., Aczél A., Mikes L.) * U15 lányok: 1. Kecskék (Nagy H., Csiszér A., Tarczi Gy., Páll H.), 2. Dzsudzsicu Dzsakuzzi Dzsecki (Apor O., Pánczél K., Ioachim A., Kanyó B.), 3. Power Puff (Gherosian R., Bándi B., Bălos D., Lénárt A.) * U15 fiúk: 1. Töltött káposzta (Barabás G., Szilágyi N., Toró Cs., Mihók A.), 2. Ciszterna (Harkó Z., Szilágyi Z., Dézsi J.), 3. Krumpli Kommandó (Száraz T., Dobrán S., Lozsádi H.) * open vegyes: 1. B13 (Farkas G., Tuchilis A., Tamás H., Gyergyai Zs.), 2. Földvédők (Székely N., Jakab Z., Kiss L., Ambrus Zs.), 3. LIBO (Kászoni B., Voloncs O., Lénárt P.)

Ismerkedj meg a fallabdával! címszó alatt a megyeszékhelyi Huni Squash School partnerségben a Kovászna Squash SKE-vel a sportág népszerűsítése céljából szombaton nyílt napot szervezett a sepsiszentgyörgyi squashpályán. Vasárnap egy helyi versenyre is sor került, amely a következő ered­ménnyel ért véget: 1. Vízi Andor, 2. Szabó Nikole, 3. Balla Orsolya. (t)