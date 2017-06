A spanyolok és az olaszok továbbra is 16–16 ponttal vezetik a G-csoportot, és készülhetnek a szeptemberi, egymás elleni rangadóra. Szintén ebben a csoportban az albánok simán nyertek Izraelben. Hatodik csoportmérkőzésén is nyeretlen maradt az I-csoportban a finn válogatott, amely ezúttal hazai pályán maradt alul 2–1 arányban Ukrajna legjobbjaival szemben. Horvátország egy reykjavíki vereséggel is őrzi első helyét, a törökök pedig könnye­dén nyertek Koszovó vendégeként.

Eredmények: * D-csoport: Moldova–Grúzia 2–2, Írország–Ausztria 1–1, Szerbia–Wales 1–1. A csoport állása: 1. Szerbia (13–7) 12 pont, 2. Írország (8–4) 12, 3. Wales (9–5) 8, 4. Ausztria (9–8) 8, 5. Grúzia 3, 6. Moldova 2. * G-csoport: Macedónia–Spanyolország 1–2, Izrael–Albánia 0–3, Olaszország–Liechtenstein 5–0. A csoport állása: 1. Spanyolország (21–3) 16 pont, 2. Olaszország (18–4) 16, 3. Albánia (7–8) 9, 4. Izrael (9–12) 9, 5. Macedónia 3, 6. Liechtenstein 0. * I-csoport: Finnország–Ukrajna 1–2, Izland–Horvátország 1–0, Koszovó–Törökország 1–4. A csoport állása: 1. Horvátország (11–2) 13 pont, 2. Izland (9–6) 13, 3. Törökország (11–6) 11, 4. Ukrajna (9–5) 11, 5. Finnország (4–10) 1, 6. Koszovó (3–18) 1. (miska)