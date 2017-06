Az én boldog családom című film készítői a Kolozsvári Nemzeti Színházban tartott szombat esti ünnepélyes díjátadó gálán vehették át a trófeát és az ezzel járó 15 ezer eurós pénzjutalmat. A nemzetközi zsűri – amelynek Muhi András magyar filmrendező is tagja volt – egyhangú szavazással választotta ki a georgiai filmet a versenybe benevezett 12 alkotás közül. Az idén bemutatott, Nana Ekvtimisvili és Simon Gross rendezők által jegyzett film főhőse egy 52 éves nő, aki azzal lepi meg az egy lakásban lakó többgenerációs családját, hogy bejelenti: elköltözik hazulról. A kolozsvári filmfesztiválon magyar napot is tartottak, amelyen Enyedi Ildikó Berlinben Arany Medvét nyert filmjét, a Testről és lélekrőlt, valamint Hajdu Szabolcs Karlovy Varyban Kristály Glóbusszal jutalmazott Ernelláék Farkaséknál című filmjét is vetítették.



Mindent a nőknek köszönhet

Alain Delon szombat délelőtt sajtótájékoztatón válaszolt az újságírók kérdéseire. A színészlegenda hatvanéves pályafutásának fontos filmjeiről, családjáról, a hozzá közel álló színészkollégákról egyaránt beszélt, de gyakran tért vissza kedvenc témájához, a nőkhöz – írja tudósításában a Főtér. Elmondta: a szerelem az egyik legfontosabb dolog az életben, úgy vélekedett, a nő maga a szerelem. Mindent a nőknek köszönhet, ők azok, akik a legjobbat hozzák ki belőle, elég, ha a szemükbe néz – fogalmazott. Nem tudná megmondani, milyen az ideális partner, szerinte ösztönösen érzi az ember, ha megtalálja a párját: olyan a pillanat, mint egy villámcsapás, amelynek nincs megmagyarázható oka. A román nőket szépnek találja, előző este is találkozott egy szőke énekesnővel, aki lenyűgözte szépségével, mondta (a péntek este koncertező Loredana énekesnőre és színésznőre gondolt – szerk. megj.). Később kifejtette: nem volt eddig alkalma női rendezővel dolgozni, de mielőtt meghal, reméli, erre is lesz lehetősége. A 81 éves színész kacérkodott a teremben ülő női újságírókkal.

A színész elítélően beszélt a filmipar jelenlegi helyzetéről: azért nem foglalkozik már mozival, mert alig van olyan rendező, akivel szívesen forgatna. Mindenki eltűnt, aki igazán számított a szakmában. Inkább az emlékeivel marad, minthogy olyasmit csináljon, amit nem szeret – tette hozzá. Régebben még voltak olyan szerzők, akik a színészek karakterére írtak forgatókönyvet, ma már mindenki csak pénzért ír. Egy színházi és egy filmes projektjét azért még szeretné beteljesíteni.

Alain Delon nincs jó véleménnyel a cannes-i filmfesztiválról sem: szerinte az egész egy amerikai show-műsorra hasonlít. Őt már nem szeretik Cannes-ban, de ő sem szereti Cannes-t. Később megjegyezte: őt külföldön, például Romániában is sokkal többre tartják, mint Franciaországban.



Életrajz a gyermekeinek

Mit tanácsolna a pályakezdő színészeknek? Ugyanazt, amit neki is tanácsolt egy rendező az első forgatási napján. „Mindig légy önmagad, úgy nézz, beszélj, mosolyogj, sétálj, ahogyan azt te teszed. Ne játssz, legyél” – fogalmazott. A pályafutásával kapcsolatosan elmondta: Jean-Pierre Melville-t az egyik legnagyobb rendezőnek tartja, szívesen dolgozott vele, Jean Gabin pedig az első mestere, igazi példaképe volt, akivel három nagy sikerű közös filmet is forgatott. Halála előtt még volt alkalma találkozni vele. Jean Paul Belmondóval mind a mai napig szoros kapcsolatot ápol, bár már elég beteg.

A kérdésre, hogy miért nem rendezett több filmet, kifejtette: nem lehet színészként, rendezőként, forgatókönyvíróként egyszerre karriert építeni, és ő a színészet mellett döntött. Gazdag életművéről egyelőre nem írt könyvet, de nem tartja kizártnak. Ha így lesz, akkor gyermekeinek fogja ajánlani, bízva abban, hogy életrajza által megismerik apjukat. Alain Delon nem tért ki a kényes kérdések elől sem a sajtótájékoztatón, így Európa jövőjével kapcsolatosan elmondta: nem túl bizakodó, ugyanis azt látja, hogy a vezető politikusok – beleértve az új francia elnököt – nem hoznak gyors és hatékony döntéseket Európa legsürgetőbb problémáira – olvasható a Főtér összeállításában.