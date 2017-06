Következő írásunk

Viszonylag sokan fordulnak Háromszéken is az ombudsmani hivatalhoz, brassói területi irodájának két munkatársa havonta egyszer a Kovászna megyei prefektúrán fogadja az érdekelteket. A legtöbb ügyfelük idősebb, leggyakrabban nyugdíj-, illetve föld-visszaszolgáltatási ügyekben keresik meg őket, illetve olyanokkal is találkoznak, akik egy-egy tanácsért térnek be. Az esetek többségében kiderül: az intézmények noszogatására van szükség, és amint az ombudsmani hivatal közbelép, a malmok is őrölni kezdenek, de természetesen olyan is kerül, aki a kormánybiztosi hivatalból is csalódottan távozik, pedig utolsó reményként tekintett a találkozóra.