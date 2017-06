Elmondása szerint a kökösi határ Uzon felé eső részén május 24-én jelentek meg a vaddisznók, számuk mintegy negyvenre tehető, más gazdák földjein is okoznak kárt. 25 hektár cukorrépát vetett, ebből tíz- hektárnyit rongáltak meg a vadak. Nappal a répával határos repcésben húzódnak meg, kiheverik, kitúrják a növényeket. Most fel sem lehet mérni a veszteséget, hiszen nem lehet behatolni a repcésbe, a kár mértéke a betakarításkor derül ki. A vaddisznók mellett több szarvas, mintegy 120 őz is garázdálkodik a határban, ugyancsak komoly károkat okozva – számolt be.

Értesítette a területeken vadgazdálkodást folytató vadászegyesületet is. Elmondása szerint a vadászok ki is mentek a terepre, de nem csináltak semmit, egyetlen vadat sem lőttek ki. Olcsó színház az egész, azt hajtogatják, nem lőhetnek – mondta felháborodottan.

A vadkárokat már több esetben írásban jelentette a polgármesteri hivatalnál. Sántha Gyula polgármester érdeklődésünkre elmondta, évente ismétlődik a helyzet, de nem tudnak arról, hogy a károkat valaki meg is térítette volna. A 2008-ban hozott 1679-es kormányhatározat értelmében a gazdáknak is tenniük kell a kultúrák védelméért, ha ez nem hatásos, akkor kérhető a vadászok közbelépése. A bejelentett károk felmérésére bizottságot hoznak létre, a jegyzőkönyvet benyújtják a vadásztársasághoz is, így kérhető a kártérítés. Az eljárás bonyolult, eddig senkit sem kártalanítottak, így nagyon kevés gazda vállalja az ügyintézést, inkább nem jelentik a veszteséget – részletezte.

A községvezető más vadak által okozott károkra is felhívta a figyelmet. A vizes árkokban a hódok telepedtek meg. Gátakat építenek, megemelkedik a talajvíz szintje, mocsarasak lesznek a földek. Előszeretettel rágják, döntik ki a fákat, de nem kímélik a kukoricát sem, a kocsányok ott vannak a gátakban. A rókák már a faluban is megtelepedtek, dézsmálják a szárnyas állományt. A szarvasok nem csak a termést pusztítják, volt eset, amikor egy autó több száz kilós szarvast ütött el. Túlélte az ütközést, elszaladt, de az autó megrongálódott, rengeteg pénzbe került a javítása – mondta a polgármester.

Plugor Mihály panaszával kapcsolatban László Béla, a Kovászna Megyei Sportvadászok és Horgászok Egyesületének vezetője elmondta: valóban beszéltek a gazdával, voltak is a földeken, de összeférhetetlen magatartása lehetetlenné teszi az együttműködést. Hazugság, hogy nem tesznek semmit, minden este ott vannak a mezőn, eddig négy disznót lőttek ki, a kilövési keret által megengedett számú kant, süldőt, malactalan kocát. Viszont szó sem lehet arról, hogy malacos kocát ejtsenek el, Plugor épp ezt kéri tőlük – mutatott rá.

Az egyesület kimerítette kilövési kvótáját, a vadriasztásban is részt vesz, így semmiképpen nem kötelezhető kártérítés fizetésére. A kár mértéke sem az, amit a gazda állít, nagy parcellák tíz-húsz áras részei károsultak – szögezte le László Béla.