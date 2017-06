A hadtest – az adózók pénzéből az országban fenntartott hivatalok, intézmények, a bürokrata rendszer sok eleme (igaz, köztük olyanok is, amelyek a társadalom előmenetelének, biztonságának garanciáját jelentik, lásd egészségügy, tanügy), és ne felejtsük, a politikum is az adózók pénzéből él – folytonos követelményekkel állhat elő. Ők az adófizetők pénzén élnek, ezért, ha úgy gondolják, nem elég a fizetésük, munkabeszüntetéssel, egyéb megtorlással fenyegetőznek. Jó reményekkel, mert a mindenkori kormány nem hazudtolja meg magát, biztosítani akarja az alárendeltségébe tartozó intézmények alkalmazottainak fizetését és mindenféle előnyét (bárki számba veheti a közpénzen fizetettek és a magánszektorban dolgozók bérének arányát). Azok adópénzével jótékonykodik a kormány, akik tényleg dolgoznak, termelnek. Köztük vannak a mezőgazdászok is. Meg tudja-e tenni Józsi bácsi, a gazda, hogy aratás idején azt mondja: ha az ország vezetése nem foglalkozik vele is, nem arat. Nem lesz hazai búzatermés, pityókaszedés, szőlőszüret, itthon megtermelt tej, hús, a sort hosszan lehetne folytatni. Megteheti? Nem. Mert az ország ellátását pillanatok alatt biztosítják az importőrök.

Hogyan él a gazda, milyen gondokkal küszködik, ki képviseli érdekeit? – ez a téma láthatóan senkit nem érdekel. Rendezkedjen be túlélésre, süljön meg a zsírjában, mindegy. Az sem baj, ha a medvék, farkasok, vaddisznók és egyéb vadállatok eszik meg őt. Minek védeni a gazdát a vadak ellen? Melyikük a fontosabb, a földet túró paraszt vagy a kecsegtető vadállomány? Vagy épp az országos statisztikák, amelyek megmutatják a világnak, hogy nálunk fontos a természeti kincsek (medve, farkas stb.) védelme, eurómilliókat költhetnek rá környezetvédelemre „szakosodott” civil szervezetek vagy épp hatóságok?

A húr elpattant, holnap Bukarestben a vadkárok ellen emelik fel hangjukat a gazdák. Szurkoljunk, követeléseik találjanak meghallgatásra. Mindannyiunk érdeke.

Bokor Gábor