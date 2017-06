A rendszer akkor is engedi bármely értékű pályázat feltöltését az első öt napban, ha a kiírás előző hónapjában nem fogyott el a pénz a magas kötelező pontszám miatt. Május utolsó napján mindössze három növénytermesztési és hét hegyvidéki pályázatot töltöttek fel a rendszerbe. Június elsejétől csökkentették a kötelezően elérendő pontszámot, és rohamosan megugrott a pályázatok száma is: a növénytermesztők 1163, míg a hegyvidéken gazdálkodók 78 pályázatot töltöttek fel öt nap alatt. A növénytermesztő pályázatok értéke 457 millió euró, amely közel hatszorosa a 79 millió eurós keretösszegnek. A hegyvidékiek által feltöltött pályázatok értéke 47,5 millió euró, 3,8-szorosa a 14 millió eurós keretnek. A kiírás július 31-éig tartana, de így a fent említett két összetevőnél már nem lehet pályázatot feltölteni.

Az intézkedés másik két össze­tevőjénél, a családi, illetve az állattenyésztő gazdaságok korszerűsítésénél még nem fogyott el a teljes keretösszeg. A családi gazdaságoknál a 32 millió eurós kerethez eddig közel 27 millió euróra érkezett be pályázat. Az állattenyésztésben a meghirdetett 60 millió euróra vasárnap estig 55 pályázatot töltöttek fel 55 millió euró értékben. Az idén megváltozott meghatározás szerint a családi gazdaságok korszerűsítésére azok pályázhatnak, akik családi vállalkozás formájában gazdálkodnak, és így jegyeztették be magukat cégbíróságon, valamint azon cégek, amelyek társtulajdonosai bizonyíthatóan rokoni kapcsolatban állnak egymással. A pályázó gazdaság nagyságának, értékének 8000 és 100 000 euró SO-érték között kell lennie.

A megyei vidékfejlesztési hivataltól kapott információk szerint Háromszékről 34 pályázat érkezett, ez pontosan megegyezik a tavaly letett pályázatok számával, két pályázat a megye nem hegyvidéki besorolású településéről, a többi hegyvidékről. A feltöltött pályázatok közül három építkezést is magában foglal: az egyik pályázó burgonyatárolót, egy másik irodaépületet és gépszínt, a harmadik pedig melegházakat szeretne építeni a pályázat segítségével. A többi 31 pályázó nagy kapacitású traktorok, korszerű mezőgazdasági gépek és felszerelések, illetve modern takarmánykészítők vásárlását szeretné megválósítani. A hegyvidéki pályázók között vannak, kisebb arányban ugyan, vegyes, növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkozó gazdaságok is, de van, aki húsmarhatartó telepét szeretné korszerű gépekkel felszerelni.