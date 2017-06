Előzetes adatok szerint ezres nagyságrendben vettek őrizetbe tüntetőket hétfőn Oroszország városaiban az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus által meghirdetett korrupcióellenes tüntetéseken. A demonstrációkon őrizetbe vett személyek nyilvántartására szakosodott OVD-info civil szervezet előzetes adatai szerint Moszkvában mintegy 600, Szentpéterváron pedig 300 embert állított elő a rendőrség. A jogvédőkre hivatkozó RBK tévécsatorna az orosz fővárosból legkevesebb 750, a Néva-parti nagyvárosból pedig mintegy 900 őrizetbe vételről számolt be. Sajtójelentések szerint tüntetőket állítottak elő Kalinyingrádban, Velikij Novgorodban, Norilszkban, Szocsiban, Lipeckben, Tambovban, Mahacskalában, Vlagyivosztokban, Blagovescsenszkben és Kazanyban is.

Röviddel a moszkvai megmozdulás kezdete előtt a rendőrök saját otthonának lépcsőházában vették őrizetbe Navalnijt. A hivatalos közlemény szerint a politikus tüntetésszervezés szabályainak megszegése és a rendőri intézkedéssel való szembeszegülés miatt indult eljárás. A történtekről elsőként Navalnij felesége a Twitteren számolt be, hozzátéve, hogy a tervezett tiltakozást így is meg fogják tartani. A Tverszkaja utcán, ahol a hatóságok előzetesen nagy erőket vontak össze, a rendőrök feltartóztattak mintegy ezer embert, akik a Kreml felé próbáltak meg vonulni. A helyszínen paprikasprayt is bevetettek. A Navalnij által veze­tett Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványnak az orosz fővárosban működő irodáiban lekapcsolták az áramot.

Navalnij vasárnap éjjel jelentette be váratlanul a YouTube-on, hogy a hatóságok által koráb­ban engedélyezett távolabbi helyszínről a Moszkva központjában lévő Tverszkaja utcára viszi át a megmozdulást. Az ellenzéki blogger arra hivatkozott, a moszkvai hatóságok megakadályozták, hogy az eredeti helyszínen, a Szaharov sugárúton a szervezők által felkért szolgáltatók színpadot emeljenek és felszereljék a hangosítást.

Az orosz főváros hatóságai előzetesen „provokációnak” minősítették a megmozdulásnak a belvárosba történő áthelyezését, és kemény fellépést helyeztek kilátásba Moszkva központja az Oroszország napja elnevezésű ünnep alkalmából több látogatott esemény helyszínén.

Navalnij március 26-án, csak­úgy, mint most, országos korrupcióellenes akció keretében hirdetett megmozdulást, a Tverszkajára, amelyen a szervezők szerint 30 ezren, a rendőrség szerint nyolcezren vettek részt. A rendőrség több mint ezer embert állított elő akkor, a neves ellenzéki aktivista pedig az előre nem egyeztetett tüntetés szervezéséért pénzbírságot, a hatósággal való szembeszegülésért pedig 15 napi elzárást kapott.

Alekszej Navalnij Vlagyimir Putyin kihívója kíván lenni a jövő évi elnökválasztáson.