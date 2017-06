Kökös önkormányzata 2002-ben döntött úgy, hogy pályázat útján próbál pénzt szerezni a községhez tartozó Bácstelekre vezető út felújítására. A bürokrácia buktatói késleltették az ügyet, a finanszírozási szerződés megkötését követően, 2016 végén kiírhatták árverésre a munkálatot. Ettől függetlenül, ha valaki fellebbez a licit eredménye ellen, akár további évekig elhúzódhat, míg érvényes szerződést kötnek egy kivitelezővel – tudtuk meg Sántha Gyula polgármestertől. A mostani licitre hét cég vásárolta meg a tenderfüzetet, végül négyen nyújtottak be ajánlatot. A nyertes feladata a műszaki terv elkészítése, valamint a munkálat kivitelezése.

2011-ben álltak legközelebb a megvalósí­táshoz. Az Ungureanu-kormány idején, amikor Elena Udrea volt a fejlesztési minisztérium vezetője, csupán néhány nap választotta el a finanszírozási szerződés megkötésétől. Viszont a kormány megbukott, a bácsteleki út dokumentációja pedig elsüllyedt a feneketlen irattartóban – elevenítette fel Sántha Gyula.

A DC 27 A jelzésű, Bácstelekre vezető községi utat lehetőségeik szerint próbálják karbantartani. Egyengetik, kavicsozzák, hengerelik, de alapja silány, néhány hónap alatt elnyeli a kövezést. Csak 2016-ban 300 ezer lejt fordítottak az út javítására – fűzte hozzá Silviu Taraş alpolgármester.

Minden igyekezet ellenére a bácsteleki román közösségben forrt és jelenleg is forr az elégedetlenség. Úgy értékelték, a magyar polgármester nem foglalkozik a román többségű faluval, nemzetiségi tényezőn alapuló hátrányos megkülönböztetéssel vádolják, és ezt nem csak szóban fogalmazzák meg, írásos feljelentést is tettek már, egészen a kormányfőig eljuttatták a vélt igazságtalanságot. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere – aki bácsteleki gyökerekkel is rendelkezik – a maga részéről szintén rátett egy lapáttal az ügyre, támogatta a feljelentőket – elevenítette fel a történéseket Sántha Gyula, akit a panaszok nyomán nem marasztaltak el.