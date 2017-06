Kocsis Zoltán, a sportiroda vezetője, az egyik kezdeményező szerint kevesebb programot szerveztek, mint előző évben, de így is sikeres volt a rendezvény, amely a kézdioroszfalvi templomban május 28-án tartott családos vasárnappal indult, és június 11-én, vasárnap a Nemere útján megszervezett kerékpártúrával ért véget. A Kincsünk az egészség rajzpályázatra beküldött munkákból a szentkatolnai Rebeka Misszi­ós Központban június 4-én nyílt kiállítás, és a díjátadásra is sor került. A gyermekrajzokat Vetró András szobrász értékelte. Sajnos, az egyik beharangozott tevékenység elmaradt, senki nem volt kíváncsi az E-mentes táplálkozásról szóló előadásra. Ráduly Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke a családok számára szervezett asztalitenisz-bajnokságról, a futónapról és a Kritikus tömeg rendezvényről számolt be, utóbbin hatvankét személy bringázott át a város forgalmasabb utcáin. Az egyesületi vezető azt is elmondta, hogy a vasárnapi kerékpározásra harminchárman neveztek be, végül hat család tekert együtt, 58 kilométert tettek meg a Nemere útján zömében erdei és mezei úton. Lénárt Adolf, a KSE kosárlabda-szakosztályának vezetője a harmadik alkalommal megszervezett családos kosárbajnokságról számolt be, amelyre tíz család nevezett be. A kezdeményezők azt is közölték, hogy jövőre ismét lesz családos rendezvény.