Évtizedek óta a Bíró család által működtetett fürdő csak a nyári hónapok alatt üzemel, és a gyógyfürdőt nemcsak környékbeliek, hanem messze földről érkező, visszajáró vendégek is felkeresik. Az ide vezető utat 2011-ben A borvíz útja pályázatnak köszönhetően leaszfaltozták, és a fürdő bejáratáig a villanyt is felvezették. Dimény Zoltán, Bereck polgármestere elmondása szerint a villany bevezetésével a gyógyfürdőt már este is lehet használni, a fürdő környékén levő közvilágítást pedig mozgásérzékelővel oldották meg. (iochom)