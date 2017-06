Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Székelyszáldoboson, illetve 18–20 óráig Olaszteleken a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is.

Évadzáró mesebarangolás a Cimborákkal

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház 4–11 éves gyerekeknek mesebarangolást szervez ma 10 és 12 órától a Székely Nemzeti Múzeumban. Az interaktív foglalkozás alatt a főszereplők mellett az igazi mesehősök maguk a gyermekek, akik csapatokat alkotva Az okos leány meséjét járják be. Belépő: 3,50 lej gyermekeknek. Részletek a www.facebook.com/Cimborak oldalon.

Kiállítás

* A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban ma 18 órától megnyitják Márton Árpád festőművész Életjelek kiállítását és felavatják a dísztermet. A kiállítást dr. Deák Ferenc művészettörténész méltatja.

* A nyolcadik bálványosi művésztelep tárlatmegnyitója június 17-én, szombaton 12 órától kezdődik a bálványosi Grand Hotel Galéria termében. A művészeket méltatja Túros Eszter művészettörténész.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a nagyteremben Molnár Ferenc: Liliom előadását játssza Bocsárdi László rendezésében.

PÓDIUM SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT. A baróti művelődési házban június 15-én, csütörtökön 19 órától a kovásznai Pódium Színjátszó Társulat bemutatja Rejtőkoktél című bohózatát, amelynek alapját három Rejtő Jenő-jelenet képezi (rendező: Lázár-Prezsmer Endre).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 16.15-től és 16.45-től Firenze és az Uffizi Képtár (dokumentumfilm); 18-tól Szegénylegények (dráma); 18.30-tól Baywatch (akcióvígjáték); 20-tól és 20.45-től A múmia (kalandfilm). n A Szegénylegények: a film szemlélete és formanyelve új korszakot nyitott a magyar filmtörténetben. Nemzetközi premierje 1966-ban volt a cannes-i fesztiválon, és a magyar filmkritikusok nagydíja mellett Somló Tamás operatőri díjat, míg alakításáért Görbe János a legjobb színész díját is elnyerte, majd a filmszemlén a szakmai zsűritől a legjobb rendező díját, a társadalmi zsűritől pedig a nagydíjat is megkapta. Ezt követően Locarnóban a Fipresci-díjat, majd a rangos londoni filmfesztiválon a legjobb külföldi film díját nyerte el.

Zene

Június 17-én, szombaton VIII. alkalommal szervezik meg a Zágoni Ifjúsági Fúvóstalálkozót. A fellépő hét zenekart 10 órakor fogadják, 10.30-kor indul a felvonulás az iskolától a központi park színpadához. A szabadtéri koncertek 11 órakor kezdődnek.

Megjelent

150. számához érkezett az Erdélyi Kárpát-Egyesület kiadványa, amelynek elődje az Erdély folyóirat volt 1892-től betiltásáig. Örökséghez hűen a lap a természetjárót szolgálja, Erdély értékeire összpontosít, a turistaélet nagyszerűségét mutatja be. Az Erdélyi Gyopár 150. lapszáma friss eseményekről számol be, mindenről, ami égen-földön a természetben megtalálható... ez alkalommal sok turistahumorral is fűszerezve. Hírt kaphat az olvasó arról, hogy az EKE-osztályok számos rendezvénye mellett Jókai Mór teljesítménytúrát szerveztek huszadszorra, szintén teljesítménytúrával emlékeztek a gyergyóiak Erőss Zsoltra, de a Kitty-emlékverseny sem maradt el. Összeállt az EKE XXVI. vándortáborának programja, válogathat közülük már most, aki a Rétyi Nyírben a turistaság legnagyobb találkozóján töltené szabadsága egy részét. Aki csak virtuálisan kirándulna, annak ajánlják a Hazajárás Erdélybe sorozat újabb részét, de várlátogatásra is nyílik lehetőség Keresztváron. A Tündér-barlang titkait fedi fel Kinda Tibor, Hargitafürdő Janus-arcát mutatja meg Zsigmond Enikő, Molnár Zoltán pedig újabb utazásra hív a nyári csillagképek között. Az ünnepi lapszámban szó van még a maroshévízi Urmánczy-fürdőről, a nyári gombásztúrákon gyűjthető gasztronómiai különlegességekről, és arról a egyedi flóráról is, amit a Csalhó Nemzeti Park rejteget.

Kiss Lázár-emlékdíj

Kézdivásárhely önkormányzatának kulturális és oktatási bizottsága Mezőkövesd testvérváros felajánlásából idén is pályázatot hirdet a Kiss Lázár-emlékdíj – a magyar nyelvért odaítélésére. Olyan VIII. osztályt végzett diákok jelentkezését várják, akik tanulmányaik alatt kiváló eredményeket értek el a magyar nyelv művelése területén. Az esszé elbírálása mellett a szakbizottság figyelembe veszi a nemzetközi, országos vagy megyei versenyeken elért eredményeket, illetve a részvételt, valamint minden olyan tevékenységet, amely a magyar irodalommal, nyelvvel és kultúrával kapcsolatos. A díj értéke 100 000 forint. Pályázási feltételek: 1. kézdivásárhelyi oktatási intézményben folytatott tanulmányok, 2. egyoldalas (A4) esszé az alábbi idézet alapján: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.” (Kosztolányi Dezső) 3. személyes adatok (név, cím, iskola, osztály, telefonos és egyéb elérhetőségek), valamint egy összefoglaló mindazokkal az eredményekkel, tevékenységekkel, amelyekkel a pályázó az anyanyelv és irodalom területén az elmúlt négy évben jeleskedett (helyi, megyei, országos, nemzetközi versenyek, rendezvények, iskolán kívüli tevékenység, önkéntes munka stb.). A pályázatokat a polgármesteri hivatal 108-as irodájában lehet leadni naponta 8–16 óráig. Határidő: szeptember 1. (iochom)

Röviden

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától várnak minden humorkedvelő személyt, akik bemutathatják, felolvashatják humoros írásaikat.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLAT. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház orvosai és asszisztensei ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatot végeznek ma és csütörtökön 9–17 óráig a mikóújfalusi sportcsarnokban a helyieknek. Málnás, Málnásfürdő és Zalánpatak lakóit szintén a mikóújfalusi sportcsarnokban fogadják június 16-án, pénteken.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Bélmezőn, csütörtökön Márkoson gyűjti.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (telefon: 0267 352 659, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11C országúton Kézdivásárhely, Torja; a 11-es országúton Nyujtód, Lemhény, Szentivánlaborfalva, Ojtoz, Kézdivásárhely; a 12-es országúton Szotyor, Málnás, Mikóújfalu, Kilyén, Sepsibükszád; Kovászna és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.