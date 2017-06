Munkát biztosítani

Berszány Tibor, a közismert élelmiszeripari termelő és forgalmazó cég tulajdonosa szerint fontos árnyalni, mire is tekinthetünk háromszéki vállalkozásként. Mindenekelőtt arra, amely háromszéki embereknek biztosít munkát. Ideértve a vállalkozás adóvonzatait is, hiszen például a Bertis egyik üzletága a hatályos törvények értelmében Bukarestben adózik, a helyi adók, ingatlanadók révén azonban jelentős összegeket fizet a helyi költségvetésbe is. Akárcsak a háromszéki vállalkozások többsége – mondja a cégvezető. Tévútnak tartja az alapján ítélkezni, milyen alapanyagból készül egyik-másik termék, szerinte a termékértékesítés helye is kevésbé fontos, az igazi pluszértéket a tevékenység egyéb helyi lecsapódásai jelentik. A helyi piac ugyanis véges, ha egy cég csak annyit tudna termelni, amennyit elad itthon, az nagyon behatárolná a lehetőségeit. A Bertisnek ezt a korlátot sikerült meghaladnia, hiszen pillanatnyilag öt romániai megyében 1400 partnerrel dolgozik, plusz egy magyarországival. A háromszékiség „azonosításához” természetesen fontos szempont a cégbejegyzés helye, a telephely is.

Helyben maradjon a pénz

A Bertis-birodalom tulajdonosa szerint ugyanakkor nemcsak a gyártók érdemelnek figyelmet, hanem a szolgáltatók is az egyszemélyes fodrászüzlettől az informatikai vállalkozásokig. Berszány Tibor mindenekelőtt azzal igazolja állítása megalapozottságát, hogy a cége számára szükséges termékek, szolgáltatások beszerzésére mindenekelőtt helyi céget igyekszik keresni. „Akár 10–15 százalékkal is hajlandó vagyok többet fizetni, csakhogy helyben maradjon a pénz. Ezzel is hozzájárulok, hogy a kiválasztott cég képes legyen fenntartani magát, megtartani a helyi munkaerőt, hiszen ezek az emberek az én termékeimet vásárolják. Ha egy máshonnan érkező vállalkozó szolgáltatásait veszem igénybe, az ő alkalmazottjai biztosan nem Szentgyörgyön költik el a pénzüket. Az itteni vállalkozó, szolgáltató ugyanakkor szükség esetén bármelyik percben kész a rendelkezésünkre állni. De ha olyan terméket vagyunk kénytelenek vásárolni, amelyet helyben nem gyártanak, a közreműködőt, a szerelőt mindenképpen helyben igyekszünk megtalálni.”

Azt tartja, a személyes példa mindennél fontosabb, akárcsak a gyermeknevelésben, ezért is fontos, hogy munkatársai azt lássák, a cégnél megjelenő szerelők, szolgáltatók szinte kivétel nélkül helyiek. És az emberek érzékelik ezt, a vállalat középvezetői is igyekeznek ezen az úton haladni.

Helyi arculat

A Bertis-egységek dizájnját, arculati, kommunikációs elemeit is helyi művészekkel végezteti Berszány Tibor, ezzel is jelezve, hogy a művészet terén is létezik háromszéki termék. Fontosnak tartja hangsúlyozni: sokakban még nem tudatosult kellőképpen, mennyire fontos helyi szolgáltatást, terméket igénybe venni, mivel ezzel biztosítják közvetve a szomszéd munkahelyét, egzisztenciáját, segítik a régió fejlődését. „Ha a személyes példám valakit is gondolkodásra késztet: ne tekintsék kötelezőnek az egyetemi diplomaszerzést. Legalább annyira fontos egy szakma megtanulása, a helyben maradás, mivel itthon is van lehetőség a család jólétének biztosítására, fejlődési lehetőségre. A Bertis-vállalatcsoport 900 fős munkatársi állománya közép- és felső vezetőinek többsége a csapatból nőtt ki folyamatos tanulással, felelősségvállalással, a teljesítmény megbecsülésével.”

A vállalkozások beágyazottságának, háromszéki identitásának dimenzionálása – azon belül pedig a környezetünkben élő emberek elsődleges foglalkoztatása fontosságának tudatosítása – csupa olyan tudati tényezővé válhat, amelyek a későbbi választásainkat is jó irányban befolyásolhatják.