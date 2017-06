Kínával üzletelni

Az Asimcov szervezésében 12 háromszéki cég vett részt a hétvégén a budapesti China Smart Expón. A közel háromszáz kínai és európai céget felsorakoztató kiállítás szervezője a CECZ Közép-Európai Kft., célja, hogy a kínai lehetőségek iránt érdeklődő magyar és közép-európai kis- és középvállalkozásokat segítse a kapcsolatteremtésben. Amint Bogyó Mirella, a küldöttség vezetője elmondta, a textilipari ágazatban sikerült az egyik háromszéki vállalkozásnak szerződést kötnie, de a kínai cégek érdeklődést mutattak a háromszéki élelmiszeripari termékek iránt is. Kína elsősorban az exportban érdekelt, ám ezek a kapcsolatok azt is lehetővé teszik, hogy itthoni termékek – például gyapjú – kerüljenek a kínai piacra – tette hozzá Bagoly Miklós elnök.

Élvonalban a Merkúr

A Merkúr és Szuper áruházakat működtető Elan-Trió Kft. 2015-ben 204 millió lejes üzleti forgalmat és 3,5 millió lejes veszteséget jelentett. A vállalat által korábban az Economica portálnak nyújtott információk szerint 2016-ban az üzleti forgalmuk 45,5 millió euró volt (körülbelül 207 millió lej), ez a szám azonban még nem végleges. Ezzel a hazai kézben lévő üzletláncok „versenyében” az első két hely valamelyikén áll a magyar tulajdonban lévő cég. Az Elan-Trió jelenleg 12 szupermarketet, valamint 4 kiskereskedőket és vendéglátókat célzó nagykereskedelmi áruházat működtet négy városban, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen. Az üzletláncok közül továbbra is a Kaufland a piacvezető 9,69 milliárd lejes üzleti forgalommal, második a Carrefour (8,3 milliárd), harmadik a Lidl (5,57 milliárd).

Nagy az érdeklődés

Holnap tíz órától lesz aktív a Start-Up Nation program internetes felülete, amelyen a kezdő vállalkozások harminc napon keresztül nyújthatják be pályázati igényeiket. Az 1,7 milliárd lejes keretösszegű uniós, illetve helyi költségvetési forrásokból finanszírozott program elsősorban a kis- és közepes vállalkozások indítását támogatja. A program iránti érdeklődést jelzi, hogy az elmúlt hétvégén 2500 érdeklődő kereste fel az internetes platformot, vagyis a mintegy tízezer potenciális támogatott egynegyede.