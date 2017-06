Iliescu mellett Petre Roman volt miniszterelnöknek, Virgil Măgureanunak, a Román Hírszerző Szolgálat alapító igazgatójának és Miron Cozma bányászvezérnek is bíróság előtt kell felelnie azért, hogy 1990 júniusában állami karhatalmi szervek erőszakosan léptek fel az akkori hatalom ellen tüntető polgárokkal szemben, majd Bukarestbe szállították a Zsil-völgyi bányászokat, akik ellenzéki pártok székházait dúlták fel, az utcán pedig brutálisan bántalmaztak polgári lakosokat. Iliescut – aki 1990 júniusában a Nemzeti Egység Ideiglenes Tanácsának elnökeként és megválasztott államfőként vezette Romániát – négy ember haláláért, 1388 ember megsebesítéséért és 1250 (bebörtönzött) ember politikai okokból történt meghurcolásáért vonják felelősségre. A legfőbb ügyészség katonai részlege a Petre Roman vezette korabeli kormány több tagja, az akkori katonai főügyész, belügyminisztériumi vezetők és a Zsil-völgyi szénbányászok több volt szakszervezeti vezetője ellen is emberiesség elleni bűncselekményekért emelt vádat, amelyet életfogytiglani vagy 15-től 25 évig terjedő szabadságvesztéssel sújt az új büntető törvénykönyv. A vádhatóság megjegyzi: mivel időközben változott a büntetőjog, valamennyi vádlott esetében a számukra kedvezőbb büntetési tétel kiszabását kérik a bíróságtól. A vádirat kétezer oldalas, amelyhez az ügyészség 413 kötetnyi bizonyítékot csatolt. Az ügyet a legfelsőbb bíróság tárgyalja. Bár korábban több ízben is vizsgálat indult az ügyben, Románia máig nem derítette ki, hogy kit terhel a büntetőjogi felelősség az akkori erőszakos cselekményekért. Legutóbb 2015-ben indították újra a vizsgálatot, miután a strasbourgi emberi jogi bíróság 2014-ben kártérítésre kötelezte és felszólította a román államot, hogy szolgáltasson igazságot az erőszakos cselekmények négy halálos és három, golyó által megsebesített áldozatának, illetve a több mint ezer jogtalanul bebörtönzött tüntetőnek. A 87 éves Ion Iliescu ellen tavaly az 1989-es forradalom ügyében is bűnvádi eljárás indult szintén egy strasbourgi elmarasztalás és ugyancsak emberiesség elleni bűncselekmények gyanújával, de abban az ügyben még nem történt vádemelés. A politikus 1990 és 1996, illetve 2000 és 2004 között Románia államelnöke volt.



szerda 07:42

Bugsbunny

2017. június 14. szerda 07:42

A vigyorgó vén kecske megdöglik mire végleges itélet születik.







szerda 08:59

barcsay

2017. június 14. szerda 08:59

Nem kellett volna ebből a rokaképü kommunistából államelnőkőt csinálni,már akkor a 9o es években kellett volna felelőségre vonni a kommunista rezsim büneiért,mert őkelme is ott volt a zsirosfazék mellett ugy ahogy a volt politikai bőrtőnők fogolytábnorok parancsnokait ugy ezt a minden hájjal megketn oroszbarátot is sittre kellett volna vágni,de ez van a népnek ezh kellett ezt kapta most kapkodnak mind Bernárd a menykő után.Eső után kőpőnyeg.ennyi.







szerda 09:33

tihi

2017. június 14. szerda 09:33

Jobb később mint soha...a valóság az,hogy még forradalmi ténykedését sem tisztázták ! Nem is akarják,így megvárják lassan,hogy más világra térjen,hisz ezen tettek nem évülnek el !!! MIndkét esemény egy genocidium,épp ezért rég ítéletet kellett volna hozni !!! Sajnos a résztvevők lajstromán olyan emberek is szerepelnek,akik ma is magas beosztásban vannk,így lehetetlen minden törekvés !







szerda 11:10

Ferencz

2017. június 14. szerda 11:10

1990 június. Adjunk ehhez hozzá, mondjuk öt évet, marad vagy huszonkettő máig! A mafla ügyészség-bíróság ez idő alatt hány érdekes és értékes , börtönben írt kötettől fosztotta meg a népet, s a megfelelő honoráriumtól a szerzőket! Felháborító!