„Semmi bajom senkivel, de a prefektusi hivatal úgy tekinti, hogy nincs törvényes alap az utcák kétnyelvű feliratozására. A törvény csak a településnevekre és az intézménynevekre vonatkozik, nem terjed ki az utcanevekre is” – jelentette ki a prefektus. A kormány Maros megyei képviselője szerint olyan önkormányzati határozat sincsen, amelynek értelmében kétnyelvűvé kellene tenni a marosvásárhelyi utcanévtáblákat. Lucian Goga szerint a törvényességi óvása alapján tavaly megsemmisített 2015-ös önkormányzati határozat is csupán harminc utcanév kétnyelvű kiírására vonatkozott.

Arra a felvetésre, hogy tévesen hivatkozott a 2015. május 28-ai 150-es önkormányzati határozatra, mert az nem az utcanevek kétnyelvűsítésére vonatkozott, hanem arra, hogy harminc utcának tájékoztató jelleggel feltüntetik a köznyelvben máig is használt hagyományos nevét is, a prefektus úgy válaszolt: hogy a Dózsa György út nem szerepelt a határozat mellékletében, azt jelenti, hogy nem volt meg a szándék az önkormányzat részéről, hogy ebbe az utcába is kétnyelvű feliratok kerüljenek.

Az MTI felvetésére, hogy a Románia által ratifikált Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartája értelmében az utcaneveket is kétnyelvűsíteni kell, a prefektus kijelentette: „a charta és az érvényes törvények alapján kérem az önkormányzatot, hogy ha időszerűnek találja, fogadjon el egy határozatot a kétnyelvű utcanevek kihelyezésére”. Hozzátette, ha ez a határozat átmegy a törvényességi szűrőn, akkor ki lehet tenni a kétnyelvű táblákat.

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a prefektus felszólítására május 31-én eltávolította a Dózsa György út néhány kétnyelvű tábláját.