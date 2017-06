Egy kerékpár áráért, 500 lejért adta el a kalotaszegi Mákófalva (Macău) református egyházköz­sége a települést is magában foglaló Egeres (Aghireşu) község önkormányzatának a falu művelődési házát, mely az épület homlokzatán álló emléktábla tanúsága szerint Kós Károly tervei alapján épült 1930-ban.

Az egeresi önkormányzat tegnapi üléséről, amelyen a testület jóváhagyta az adásvételt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) számolt be közleményében. A román többségű önkormányzati testület az RMDSZ öt helyi képviselőjének a támogató szavazatával, az EMNP helyi képviselőjének az ellenszavazatával fogadta el az adásvételről szóló határozatot. Az EMNP szerint az adásvétel szükségességéről Both György RMDSZ-es alpolgármester, az egyházközség korábbi gondnoka győzte meg az egyházi döntéshozó testületet. Az alpolgármester szerint csak így lehet forrásokat szerezni az épület felújítására. Az EMNP szerint az egykor államosított, majd 2001-ben visszaszerzett egyházi vagyon községi tulajdonba juttatása újabb államosításnak felel meg. Vincze Minya István kalotaszegi református esperes az MTI-nek elmondta, maga is furcsának találta, hogy – miközben a református egyház Erdély szerte az államosított vagyona visszaszerzéséért harcol – a mákófalvi gyülekezet ilyen könnyen lemond a vagyonáról.