Alejandro Luzón ügyész szerint a Bankia nevű bank 2011-es, szabálytalan tőzsdei bevezetése miatt érte kár a részvénytulajdonosokat, amiért a pénzintézet akkori elnöke, Rodrigo Rato, és a bank további három volt vezetője tehető felelőssé. A többiekre négy, három, illetve két év hét hónapos börtönbüntetést kért az ügyész, továbbá azt, hogy mindannyian 60 ezer eurós pénzbüntetést is kapjanak. Rodrigo Rato ellen, aki 1996 és 2004 között miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter is volt, jelenleg több bírósági eljárás is zajlik. Nem jogerősen sikkasztás miatt négy és fél év szabadságvesztésre ítélte a madridi bíróság, amiért másokkal együtt összesen több mint tizenötmillió eurót költött el saját célra az általa vezetett Caja Madrid pénzéből éveken át. Ez a pénzintézet is beolvadt a Bankiába 2011-ben, a költekezésnek lényegében a 2012-es államosítás vetett véget. Rodrigo Rato az ügy kirobbanását követően visszafizette az általa felhasznált 99 ezer eurót.