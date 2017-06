Mindez az elmúlt napokban igazi botránnyá dagadt, találgatások, kiszivárogtatások, elképesztőbbnél elképesztőbb forgatókönyvek lepték el a sajtót, a szociáldemokraták vezérkosai (birkái) pedig egymást túllicitálva becsmérelik a jelenlegi kormánycsapatot. Ellenzék nem tudna ilyen változatos kifogásáradatot felsorakoztatni. S történik mindez pár héttel az után, hogy kész ódákat hallhattunk arról: éppen az SZDP-kormány zsenialitásának köszönhetően mily remekül szárnyal Európa legjobban teljesítőjeként Románia gazdasága, egyre nagyszerűbben keresnek, élnek az ország polgárai, és alig egy hete magasztalta egekig Dragnea maga is az egységes bértörvényt. Talányos tehát, hogy ha ily remek minden, miért kell leváltani a kormányt, melyet ő maga nevesített? Hirtelen kiderült, hogy elakadt ama híres, hírhedt kormányprogram megvalósítása – ez a legfőbb és leggyakoribb érv. Pedig a vak is látja, Grindeanu és kabinetje igencsak igyekezett a valósághoz igazítani a pártelnök elrugaszkodott álmait. Ennyire volt fedezet, ennyit tehettek. Halasztani kellett a megígért béremeléseket, csak felelőtlenül, a költségvetési hiány terhére lehetett volna véghezvinni mindazt, amit a nagy szakértők szentírásnak tekintett programként papírra vetettek. Mégis, úgy tűnik, nem ez Grindeanu legfőbb bűne. Függetlenedni próbált valamelyest Dragneától, kilépett egy kicsit a kezdeti bábszerepből, és ezt nem tudta elviselni a pártelnök, aki mindenek ura akar lenni. Elbukott a legsürgősebb, legfontosabb terv is, a sokaknak, köztük Dragneának is mentelmet hozó, igazságügyet „megreformáló” kezdeményezés, új ember kell, aki pontról pontra végrehajtja az utasításokat, feláldozza magát a pártért. Grindeanu önállósulását jelzi az is, hogy a hírek szerint hiába kérik, nem akar lemondani. Hogy még abszurdabb legyen a helyzet, eljuthatunk oda, hogy bizalmatlansági indítvánnyal lesz kénytelen megbuktatni az SZDP saját kormányát. S Dragnea kísérletezhet egy újabb bábbal – vannak, kik tudni vélik: a titkárnőből belügyminiszterré előléptetett Carmen Dant készíti a posztra –, lehetőleg olyannal, aki levegőt sem mer venni engedélye nélkül. Tévedtek hát, akik azt remélték, végre eljön a botrányok nélküli, stabil, kiegyensúlyozott kormányzás ideje Romániában is. Bár adott az egyértelmű többség, az ellenzék súlytalan, a pártok közötti csatározást sikerült párton belüli hadakozásra váltani. Dragnea tulajdonképpen az SZDP-ben egyre erősödő más hangokat akarja végérvényesen elhallgattatni. Az sem számít, hogy a mesterségesen kreált káosznak, a hetekig eltartó újabb bizonytalanságnak az egész ország megissza a levét. Egy a fontos: ő győzzön.



szerda 08:50

barcsay

barcsay 2017. június 14. szerda 08:50

Milyen érdekes,hogy a pősződő szagú forumozok most messzire elkerülik ezt a cikket vajon miért elvtársak csak nincs valami züfecc a ház kőrül.Miért nnem hadják már ezeket a ,,speciális,szociális.bunkó,, kormányt teljesen kibontakozni .Ha már az rmdsz el is koketáll Dreagnea hiszen ő ebben az országban a tutemfutem igya elitélve is képes belepofázni mindennepjainkban hátr akkor még mi kővetkezhet áruljátokmár el pősződősők segitsetek mind annyiszor máskor fényt deriteni ezekre a dolgokra,mert mi itt egyjó páran nem értjük vagyaz is lehet,hogy nemakarjuk megérteni.Azért van esze ennek az elitéltnek beveszi az rmdszt kőzéjük aztán idővel őket folgja hibázhtatni a kormányzás eredményéről,majd falhoz állitja őket ezt még kivárnám.







szerda 09:12

tihi

tihi 2017. június 14. szerda 09:12

Talán ez a visszás helyzet igazolja a legjobban,hogy beteg a román politika,azaz, hogy 97 éves betegségéből,nem tudott kilábalni és egyre jobban rákosodik az üres daganat !!! A kormánypártok mindig csak ígértek,de keveset valósítottak meg... a kormánypártok a maguk zenéjére táncoltak,nem véve figyelembe a többi mozgólábú elő-halandót ! Az ellenzék,mindig sírt,támadta a kormányon lévő barátjait,de csak a kormányratörés volt a cél,és nem az ország és nép érdeke...az ellenzék, mindig a kormány elképzelések életbeültetésének megakadályozásáért dolgozott,és nem az országépítés volt a célja !! És mi van a sok tátogtató háza táján ? Semmi ! Egyéni és rendszer érdekek mozgatják az utcára akár a szakszervezetek akár a civil szervezetek teszik is azt ! És ne csodálkozzunk,egy ilyen komában lévő helyzet szülte párhúzamos rendszer végzi nyugodtan háttér tevékenységét attól függetlenűl,hogy egy binom vagy egy trinom irányítja őt !! Tény az,hogy szekus-űgyészállam lettünk, mert nem tudtuk orvosolni a beteges állapotot és ez olyan metasztázist eredményezett az egész politikai-gazdasági-társadalmi életre,hogy oda a jogállam,oda a demokrácia ,oda a tejbenívajban fürdőzés !!! Ne várjunk javulást,mert erre egyetlen politmedikusnak sincs akarata, legyen az szocialista-liberális-demokrata-keresztény,vagy ha úgy tetszik, kommunista-johannista-sorosista-böszista !







szerda 10:58

Ferencz

Ferencz 2017. június 14. szerda 10:58

Hm....rákosodik az ÜRES daganat...mozgólábú előhalandó....az ellenzék sírva támadja kormányon lévő BARÁTJAIT (barátait talán?)... binom, trinom...." polinom?)... tejbenivajban fürdés...politmediku...nem túl sok ez tizenkét és fél sorhoz?







szerda 15:42

tihi

tihi 2017. június 14. szerda 15:42

Ferencz: azontúl,hogy egy szemtelen bunkó vagy , most is a forumozókat ellenőrzöd és a témához hozza sem szólsz önállóan, a magyarnyelv tudásod is nagyon hézagos !! Jobb lenne ne röhögtesd magad és,vagy visszavonulsz vagy hallgatsz !!! A birtokos személyjelnek egyes szám harmadik személyben -a/e vagy -ja/je az alakja, és sok esetben mindkettő szerepelhet. Ez az eset a barát szó esetében is. Alanyesetben a gyakoribb a barátja (régies a baráta), tárgyesetben mindkettő egyformán használatos, helyes: barátait, barátjait. Használjátok mindkét formát gyerekek mert helyes!!!! A többit nem is elemzem,mert nagyon magas neked értelmezni mindazt,amit mások megfogalmaznak !! Te a magad kis limitált szellemi és fizikális régiójában lehet otthon mozogsz,de azontúl nincs!! Ezért is erkölcstelen mások gondolatait és véleményét,gondolkodás- és kifejezésmódját elemezned rossz indulattal ! Ne tedd,mert nem illik egy olyan emberhez - amint már ezt neked meg is írtam- aki Orbán Balázs szölőfalujában látta meg a napvilágot. Ne légy rosszindulatú, mert ezt még a fennvaló is bünteti !! Elemezd az újság tudósításait,ahhoz van jogod és felhatalmazásod,de egyébbhez nincs. Viselkedj korodhoz hűen ! Mivel személyesen is ismerjük egymást,csak ennyit .Tőled függ,hogy hogyan tovább...







szerda 18:07

Ferencz

Ferencz 2017. június 14. szerda 18:07

Nem ellenőrzök én senkit, pusztán a beírásokat böngészem! Azok helyes, vagy esetedben helytelen helyesírásával, érthetetlen eszmefuttatásaival -SÍRVA támadja BARÁTJAIT (akár) - egyetemben. Azért meg, hogy képtelen vagy gátat vetni határtalan szófosásodnak, okoskodásaidnak, tartalmatlan locsogásaidnak, ne a kritikát megfogalmazót támadjad, sőt esetenként fenyegessed, hanem nézz magadba. És hagyd Orbán Balázst békében, bunkó aki vagy! Tudd meg a stílustalanságod, meg, hogy talán ismerjük egymást, rávezetett arra, hogy ki is vagy te ügyvédbojtár, de bennem, veled ellentétben van annyi jóérzés és törvénytisztelet (törvénytisztelet ügyvéd esetében, hová is gondolok), hogy nem teregetem ki engedélyed nélkül az adataidat. Hogyan tovább? Ha megzabolázod a nyelvedet és nem mentegeted a pészédés hollókat továbbra is... tőlem békében fogsz élni....

PS: a barátokat illetően igazad van, elnézést de a többit miért nem emlegeted?







szerda 18:10

Ferencz

Ferencz 2017. június 14. szerda 18:10

Ja, még annyit: ehhez a témához már N-szer hozzászóltam, s amint a PSD sem változott, az én, róluk alkotott véleményem, mondanivalóm tartalma sem! Miért írnék, ha nincs új mondanivalóm. Nem vagyok te!







szerda 18:20

barcsay

barcsay 2017. június 14. szerda 18:20

Hát nem éppen erre számitottqam,de sejtettem no és mivel a pártfordulás mindennapi szinten van ebben a rothadt mocskos politikai életbnen nem is csodálkozom,hogy sokakat befolyásolt természetesen a szoci-komcsi beálitottságu fazonokat.Éljen Dreagnea elvtárs és pártja .Csak azt nem értem még,ha ez a szekus kommunista tőrvényszék jogerősen eliutélte Dragneat mit keres ott ahol elitéltnek nincs joga vqgy csak Finországbqn seprik le a korrupt politikusokat no nem tudom mire megy ki ez a játék,de hogy igy ilyen aljas modon játszani egy ország és annak népe jővőjével ez már sok és ezt az állapotot Iliescu és bandájq kreálta neki is ajnároztak az akkori szocik na itt az eredmény .Vesszenek már a szocialisstea érzelmü egyének ebből az országból a fészkes francban elég volt belőllük immár mindjárt 7o éve.