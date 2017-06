Színház

PÓDIUM SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT. A baróti művelődési házban ma 19 órától a kovásznai Pódium Színjátszó Társulat bemutatja Rejtő-koktél című bohózatát, amelynek alapját három Rejtő Jenő-jelenet képezi (rendező: Lázár-Prezsmer Endre).



Tánc

A Háromszék Táncegyüttes a Mihályi Gábor rendezésében készült Erdély-menyegző (fotó) című előadásával zárja az évadot ma 19 órától a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióban. Jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában lehet. Ezt követően a XIII. Magyar Táncfesztiválon lépnek színpadra Győrben. A magyar táncművészet legnagyobb országos seregszemléjére két produkcióval kaptak meghívást: június 22-én az Erdély-menyegző című táncszínházi produkciót mutatják be a Kisfaludy Teremben, június 23-án pedig A szerencsekrajcár című mesejáték lesz látható a Vaskakas Művészeti Központban.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 16-tól A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja (amerikai–ausztrál kalandfilm, 129 perc, 2017) és A szerelem története (francia–kanadai–román–amerikai romantikus dráma, 134 perc, 2016); 18.30-tól Wonder Woman (amerikai akciófilm, 141 perc, 2017) és Baywatch (amerikai akcióvígjáték, 119 perc, 2017); 20.45-től és 21.15-től A múmia (amerikai kalandfilm, 110 perc, 2017). * Felhívják a mozilátogatók figyelmét, hogy a Művész moziban a készpénzfizetés mellett lehetőség nyílt a bankkártyás fizetésre is. * A Művész mozi április 5-én kapcsolódott be az országos Orange-szerda programba, miszerint szerdánként a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. Sepsiszentgyörgyön az akció június 30-ig tart.



Megjelent

Az Erdélyi Napló 24. számából: több szórványkollégiumi vezetőt is megszólaltat a lap kétoldalas riportjában . * A Délvidéken immár évek óta beindult gazdaságélénkítő támogatási rendszer erdélyi „próbaüzemeltetése” június 20-tól kezdődik a Mezőségen. Amennyiben a program sikeres lesz, a magyar kormány egész Erdély területén kiterjesztené magánszemélyek és cégek részére a magyar állami költségvetésből finanszírozott pályázatokat. Színes összeállításban számolnak be az országban és Kelet-Közép-Európában legismertebb Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválról, ahol a magyar filmek napja idén rekordszámú nézőt vonzott.



Kiállítás

A nyolcadik bálványosi művésztelep tárlatmegnyitója június 17-én, szombaton 12 órától kezdődik a bálványosi Grand Hotel Galéria termében. A művészeket Túrós Eszter művészettörténész méltatja.



Képernyő

RTV. Ma 13.40-től: Egy magyar nábob – magyar játékfilm (1966), rendező: Várkonyi Zoltán. v Veszely Károly – a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete a szakma legjobbjainak ítélt nívódíjat évekkel ezelőtt Veszely Károlyról nevezte el. Ki is volt tulajdonképpen Veszely Károly, és mivel érdemelte ki, hogy díjat nevezzenek el róla? – erre a kérdésre próbál válaszolni Balázs János dokumentumriportja.

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Tavaszváró gálaműsor, részlet a Baróti Tanulók Háza csoportjainak előadásából. 19.48 Nt. Berszán István esperes tájékoztatója az Erdővidéki Református Egyházmegye eseményeiről. 20.07 Trianonra emlékeztek Vargyason. 20.25 Simon András, Bacon község polgármesterének közleménye. 20.30 Nyolcadikosok ballagása a Gaál Mózes Gimnáziumban. 20.50 Hősök Napja Nagybaconban. A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.



Kirándulás

JÁRJUK BE ERDŐVIDÉKET! A honismereti túrasorozat 87. kirándulása június 17-én, szombaton lesz. Úti cél: Kőhalom és Alsórákos környéke. Túravezető: Demeter Zoltán. Indulás 9 órakor a baróti buszmegállóból Kőhalomig, ahol meglátogatják a közelmúltban felújított várat, illetve a város néhány turisztikai érdekességét. Arra alkalmas időjárás esetén szalonnasütésre és fürdőzésre is sor kerül. A túra gyalogos részének becsült hossza 15 km. 14 éven aluliak csak felnőtt kísérő társaságában vehetnek részt. A szállítás megszervezése érdekében kérik az érdekelteket, hogy részvételi szándékukat legkésőbb pénteken 12 óráig jelezzék Demeter Zoltánnál (0746 089 140). További információk a www.erdovidek.weebly.com honlapon.

IGNÁCZ RÓZSA TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS. Az Ignácz Rózsa Erdélyi Magyar Egyesület kétnapos tanulmányi emlékkirándulást szervez június 24–25-én Ignácz Rózsa nyomában címmel Kovászna–Brassó–Fogaras–Nagyenyed–Torockó útvonalon, visszafelé Kőhalom irányában. Jelentkezni lehet a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban Sarkadi Tündénél, telefonon Gödriné Molnár Márta (0267 340 455, 0729 953 816) és Szabó Etelka tanárnőnél (0267 341 304, elkaszab@gmail.com).



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (telefon: 0267 352 659, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11C országúton Kézdivásárhely, Torja; a 11-es országúton Kökös, Uzon, Maksa, Kézdivásárhely, Kézdisárfalva; a 12-es ország­úton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád közelében mérik a járművek sebességét.



Röviden

VÍZVEZETÉKCSERE. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy június 19-én, hétfőn megkezdődik Sepsiszentgyörgyön az Ifjúság sétányon, a Benedek Elek utca és a Testvériség sétány közötti szakaszon a vízvezetékek és a csatlakozók cseréje. A munkálatok június 19. és július 21. között zajlanak. Megkérik a lakókat, hogy a Benedek Elek utcai 7-es tömbház előtti részen ne parkoljanak, mert a vezetékcserét az úttesten végzik. Az esetleges kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

A PRO-DIS-LEX EGYESÜLET tanévzáró találkozót tart ma 17 órától a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium 53-as termében.

MESEKLUB a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban ma 14–15 óráig óvodásoknak, 16–17 óráig I–IV. osztályosoknak. Téma: emlékezés a magyar feltalálókra a magyar feltalálók napja (június 13.) alkalmából.

INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLAT. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház orvosai és asszisztensei ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatot végeznek ma 9–17 óráig, a mikóújfalusi sportcsarnokban várják a helyieket. Málnás, Málnásfürdő és Zalánpatak lakóit szintén ugyanott fogadják pénteken.

ELŐADÁS. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium aulájában június 16-án, pénteken Gunagriha, Sri Chinmoy tanítványa előadást tart Út a boldogsághoz címmel. A belépés díjtalan. Honlap: gunagriha.hu.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma és pénteken Rétyen gyűjti.