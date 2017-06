A 29 éves balhátvéd legutóbb az I. ligából kieső Pandurii Târgu Jiu csapatát erősítette, viszont a klubtól a téli felkészülési időszakban elváltak útjai. A 182 centiméter magas ballábas játékos 2008-ban mutatkozott be az első osztályban, utána magára öltötte a Kolozsvári U, a Petrolul Ploiești és a Bukaresti Dimano mezét is, majd 2015-ben újra visszatért Târgu Jiu együtteséhez. Grecu az elmúlt években 127 mérkőzésen lépett pályára az I. ligában, ez idő alatt kiosztott 9 gólpasszt, illetve 2013-ban Román Kupa-győzelmet ünnepelhetett a Petrolul színeiben. 2012-ben egy mérkőzés erejéig a román válogatott mezében is játszott, valamint 2016-ban az Európa-liga selejtezősorozatának 3. fordulójában kétszer is pályára lépett a Maccabi Tel-Aviv elleni oda- és visszavágóban.

Mint ismert, a piros-fehérek Constantin Grecu játékjoga mellett két labdarúgójukkal hosszabbítottak szerződést: a 24 éves szenegáli középpályás, Issa Thiaw három, míg a 28 éves középhátvéd, Ionuț Ursu újabb egy évre írt alá.

A magyar és román sajtóértesülésekkel ellentétben az elmúlt idény 4. helyén záró Kolozsvári CFR-től a múlt héten menesztett Vasile Miriuță edző nem fogja a Sepsi OSK labdarúgócsapatát irányítani. A Gazeta Sporturilor és a Nemzeti Sport is arról számolt be: Miriuță nagyon közel áll ahhoz, hogy továbbra is az I. osztályban, vagyis a piros-fehéreknél dolgozzon, viszont ezt a szentgyörgyi klub vezetősége lapunk érdeklődésére határozottan cáfolta. A háromszékiek korábban kijelentették, hogy továbbra is Valentin Suciu, Nagy Sándor és Kulcsár László edzői hármassal készülnek az idényre, és ehhez tartják magukat. (miska)