A kerek repkény (Glechoma hederacea) az ajakos növények (Lamiaceae) családjába tartozik, terjedését a talajjal érintkező és legyökerező szárai biztosítják, nyeles levelei vese (szív) alakúak, szélükön karéjosak, csipkézettek. Virágai kékes ibolyaszínűek, de lehetnek rózsaszínűek vagy fehérek is.



A családra jellemzően a virág pártája alsó- és felsőajakra különül. A virágot a szár felső részén, a levél hónaljában találjuk, illata kellemesen jellegzetes. Elterjedt és viszonylag igénytelen növény, a városi zöld előudvarokban is megtaláljuk.

Mint sok más növény levelét, a kerek repkényét is beiktathatjuk étrendünkbe, virágzás előtt gyűjtsük. Csípős íze miatt inkább párolva készítsük el. Levesekbe, főzelékekbe vagy frissen túróba, vajba keverhetjük, virága desszer­tek díszítésére alkalmas, ehető. A szakirodalom azonban jelzi (s ez érvényes több más vadnövényre is), hogy fogyasztásával ne essünk túlzásba.

A népi gyógyászat ma már ritkábban gyomor- és bélhurut esetében, illetve külsőleg nehezen gyógyuló sebekre alkalmazza. A homeopátia aranyér és hasmenés esetében ajánlja.