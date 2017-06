Húsz koporsószeg naponta

Romániában a legtöbb dohányos 26 és 35 év közötti, magas bevétellel rendelkezik, városi környezetben él. A dohányzás gyakorisága egy csomag cigaretta naponta (a dohányosok 40 százaléka 20 cigarettánál többet szív el egy nap alatt), a 36 és 45 év közötti személyek, valamint a férfiak többet szívnak (naponta 16 cigaretta az átlag a férfiak esetében, 12 a nők esetében), az egyetemet végzettek körében kevesebb a dohányzó. A nem dohányzók 28 százaléka dohányzott, két százalékuk az elmúlt év folyamán szokott le – derül ki az egészségügyi minisztériumban bemutatott kutatás eredményeiből.

A megkérdezettek 87 százaléka, a dohányosokat is beleértve, egyetért a dohányzásellenes törvénnyel, mert így kevésbé vannak kitéve a felnőttek és gyerekek a mérgező cigarettafüstnek. „Tudjuk, hogy 18 éves koráig két gyerekből egy kipróbálta a cigarettát, az egyetemisták 13–20 százaléka dohányzik tanulmányai befejezése után is. 40 éves kor fölött két dohányosból egyet súlyos betegség érint” – mondta el Florin Mihălţan, a Marius Nasta Tüdőgyógyászati Intézet professzora.



Tüdőrák és környezetszennyezés

Az Eurostat jelentése szerint a dohányzás az egyik legjelentősebb elkerülhető egészségügyi kockázat az Európai Unióban. A rák-, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a légzőszervi megbetegedések számos formája kapcsolódik hozzá. Az unió országaiban a három évvel ezelőtt bejelentett 4,9 millió haláleset negyedéért (1,3 millió) a rák volt a felelős. A daganatos betegségek közül a tüdőrák okozza a legtöbb halálesetet, Magyarországon a legmagasabb, az összes halálok között 27 százaléknyi ennek aránya.

Demjén Tibor, a Dohányzás Fókuszpont vezetője kiemelte, kevésbé ismert, hogy a dohányzás nemcsak egészségkárosodást és halált okoz, hanem jelentős környezetszennyezést is. Példaként említette, hogy a világ erdeinek 4 százalékát pusztították el a dohánytermelés érdekében, és világszerte 4,3 milliárd hektáron termesztenek dohányt, jelentős műtrágya-felhasználás mellett. Az Egészségügyi Világszervezet azt javasolja, egy dollárral növeljék a dohánytermékek adóját. Ez egyrészt növelné a visszatartó hatást, másrészt 190 milliárd dollár pluszbevételt eredményezne. Ezt a pénzt pedig megelőző programokra, illetve a leszokás támogatására lehetne költeni – tette hozzá Demjén Tibor.



Szigorítanak Ausztriában

Az ausztriai tartományok képviselői a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása érdekében 16-ról 18 évesre emelték a dohányipari termékek vásárlásának és fogyasztásának korhatárát. A szigorítás várhatóan 2018 közepétől lép életbe, ugyanekkortól a vendéglátóipari egységekben is tilos lesz a dohányzás.

Ausztriában vita kezdődött a köztéri cigarettaautomaták megszüntetéséről is. Az első cigarettaautomatát 1899-ben állították üzembe Bécsben. 2007 óta a bankkártyákról lekérdezett születési dátum szerint ellenőrzik az automatáknál vásárlók életkorát, az új szabályozás miatt azonban át kell állítani az országszerte működő mintegy 6500 gépet.

Az Osztrák Pulmonológiai Társaság (ÖGP) által közölt adatok szerint Ausztriában a férfiak 27, a nők 22 százaléka dohányzik napi rendszerességgel. Ez a 19,2 százalékos uniós átlag felett van. Az ÖGP ijesztőnek nevezte, hogy a 12 és 18 év közötti lányok 29, a fiúk 25 százaléka dohányzik. (Agerpres, MTI–i.)