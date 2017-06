A tárgyalások előtt Liviu Dragnea pártelnök azt nyilatkozta, neki semmi személyes sérelme nincsen a kormányfővel szemben, nem is kérte lemondását, majd a végrehajtó bizottság eldönti, hogy Grindeanu érdemes-e arra, hogy miniszterelnök maradjon, de az ország helyzetéről van szó. „Nehéz a nyilvánosság előtt beszélnem ezekről a dolgokról, de a felelősség kötelez, ez nem a mi kormányunk, hanem Románia kormánya” – szögezte le Dragnea. Sajtóértesülések szerint a szociáldemokrata miniszterek többsége megírta lemondását a délután kezdődött végrehajtó bizottsági ülés előtt, hogy így kényszerítsék meghátrálásra a tisztségéhez ragaszkodó, a bírálatokat megalapozatlannak tartó kormányfőt, azonban hat miniszter nem nyújtotta be a lemondását a Grindeanu-kormányból: Gabriel Leş védelmi miniszter, Ionuţ Vulpescu kulturális miniszter, Viorel Ştefan pénzügyminiszter, Tudorel Toader igazságügyi miniszter, Alexandru Petrescu, a kis- és közepes vállalkozásokét felelő miniszter és Augustin Jianu távközlési miniszter. Egyes elemzések szerint a végrehajtó bizottság jelentése olyan tételeket is belefoglalt a sikertelen megvalósítások közé, melyek megvalósítási határideje 2018, ezért egyes miniszterek a vitában a kormányfő mellett foglaltak állást.

Megvonta politikai támogatását Sorin Grindeanu miniszterelnök kabinetjétől a bukaresti szociálliberális koalíció kisebbik pártja, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (LDSZ) – jelentette be tegnap Călin Popescu Tăriceanu, a párt elnöke. Tăriceanu szerint a döntést a kabinet munkájának kiértékelése után hozták meg. Elmondása szerint a csaknem fél éve hivatalban lévő Grindea­nu-kabinet késedelembe esett a kormányprogramban vállalt intézkedések gyakorlatba ültetése többségével. Az LDSZ elnöke egyebek mellett azt rótta fel a kormánynak, hogy nem hozta létre a kormányprogramban beígért szuverén befektetési alapot, és hogy nem nyitotta meg az államkötvénypiacot a lakossági befektetők előtt.

Tăriceanu szerint az SZDP–LDSZ koalíció továbbra is működik, csak a kormányt akarják lecserélni. Arra a kérdésre, mi a garancia arra, hogy a jobboldali Klaus Iohannis államfő ismét a szociálliberális koalíció jelöltjét bízza majd meg kormányalakítással, Tăriceanu annyit mondott: a parlament összetétele nem változott. A liberáldemokrata vezető hozzátette, az LDSZ mind a négy minisztere előkészítette lemondását arra az esetre, ha a miniszterelnök nem nyújtaná be a teljes kormány lemondását.



Grindeanu védekezik

Grindeanu az ülésen azt kérdezte a párt vezetőségétől, hogy ki állította össze a miniszterek tevékenységét kiértékelő jelentést, mert ő a bizottsági ülésen látta először a dokumentumot. „Felébresztettétek Iohannist a 13-as sürgősségi kormányrendelettel, és most neki akarjátok adni a kormányt?” – kérdezte egyes források szerint Grindeanu az SZDP vezetőit a gyűlésen. A kormányfő az ülésen bemutatta a kabinet tevékenységének saját maga által összeállított kiértékelését. Eszerint az SZDP a kormányprogram által előírt intézkedések közül 97-et követelt meg a tárcáktól az első két negyedévben, és ezek közül csak 9-et nem ültettek gyakorlatba. Sorin Grindeanu azt mondta kollégáinak: húsz éve tagja a Szociáldemokrata Pártnak, de még soha nem élt át olyan agresszív kampányt, mint amilyent ellene intéztek egyes pártbéli kollégái az utóbbi hónapban. A kormányfő egyik felvetése az ellene felhozott vádakra az volt, hogy Liviu Dragnea pártelnöknek kellene lemondania, ugyanis a jelenlegi kabinet több miniszterét is ő javasolta a tárcák élére.

Források szerint a támogatás megvonása mellett azt is megszavazta a bizottság, hogy kizárja a pártból mindazokat, akik elvállalják, hogy a Grindeanu-kabinet tagjai maradnak, amennyiben a jelenlegi miniszterelnök felajánlaná ezt a lehetőséget.

Ha Grindeanu nem távozik önként, tisztségétől csak a parlament foszthatja meg. Ehhez az SZDP–LDSZ koalíciónak saját kormánya ellen kell bizalmatlansági indítványt beterjesztenie és megszavaznia.



Ponta ellenzi a kormányfő lemondatását

Victor Ponta volt miniszterelnök nyílt levélben kérte tegnap a Szociáldemokrata Párt (SZDP) végrehajtó bizottságát, hogy ne „végezze ki” saját kormányát, vagyis ne vonja meg a bizalmat a kevesebb mint fél éve beiktatott Sorin Grindeanu szociáldemokrata miniszterelnöktől.

Ponta szerint a párt megítélését veszélyeztető politikai hiba lenne, ha az SZDP valódi objektív ok nélkül saját kormánya ellen terjesztene bizalmatlansági indítványt a parlament elé. Arra az esetre, ha ez mégis bekövetkezik, az SZDP vezetőségéből immár kiszorult volt pártelnök kilátásba helyezte, hogy a parlamentben megszervezi azon SZDP-képviselők csoportját, akik nem szavaznak meg egy ilyen „hibás döntést”.

Ponta emlékeztette a párt vezetőségét, hogy a Grindeanu-kabinet szociáldemokrata tagjait Liviu Dragnea pártelnök választotta ki, és szintén az SZDP elnöke vállalta a felelősséget azért a kormányprogramért, amelynek a késedelmes végrehajtása ürügyével most lemondásra próbálják kényszeríteni Grindeanut. Az SZDP jelenlegi vezetőjét egy ideje nyíltan bíráló Ponta a médiának nyilatkozva úgy vélekedett, hogy Dragneának személyes ambíciója a miniszterelnök eltávolítása, akinek Ponta szerint az egyedüli „vétke” az, hogy nem elég engedelmes.

Tegnap délelőtt Grindeanu kötetlen, kedélyes beszélgetést folytatott a kormánypalota lépcsőin az ott várakozó újságírókkal, és maga is úgy fogalmazott: „nyilvános kivégzésre” számít az SZDP végrehajtó bizottságának ülésén. Grindeanu megerősítette az újságíróknak, hogy nem készül önként lemondani, néhány miniszter lecserélését viszont maga is indokoltnak tartja.