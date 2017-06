Az ítélet kivonata a bíróságok portálján jelent meg. A tanfelügyelőségi határozatot mind a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal, mind pedig az Unirea Főgimnázium román szülői bizottsága megtámadta a közigazgatási bíróságon. A bíróság összevonta a két pert, és helyben hagyta a felperesek keresetét. Elutasította ugyanakkor, hogy a katolikus gimnáziumba átkerült diákok szüleinek egy csoportja is csatlakozzék a perhez. Az ítélet nem jogerős, a feleknek a hivatalos kikézbesítéstől számítva 15 nap áll rendelkezésükre a fellebbezéshez.

Csíky Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport szóvivője az MTI-nek elmondta, az ítélet újabb csapás az iskola számára. Hozzátette: kedvezőtlen ítélet született korábban abban a perben is, amelyben a katolikus gimnázium és az iskola szülői bizottsága annak a tanfelügyelőségi határozatnak az érvénytelenítését kérte, amely megtiltotta, hogy a katolikus iskolában cikluskezdő osztályok induljanak a következő tanévben. Az aktivista elmondta, éppen Lucian Goga prefektusnál voltak az iskolaügyről tárgyalni, amikor a kormány képviselője értesült a keddi ítéletről. Hozzátette: a prefektus azonnal intézkedett is, és felszólította a marosvásárhelyi önkormányzatot, hogy állítsa össze és az önkormányzati testület sürgősségi szavazásával fogadja el a város iskolahálózatára vonatkozó határozatot.