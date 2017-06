A projekt az épület külső és belső javítását foglalja magában, többek között a Maros Megyei Könyvtár lépcsőháza és a Tükörterem felújítási munkálatait, illetve a Nagyterem orgonájának restaurálását is. Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója elmondta, a külső tatarozás során a Kultúrpalota tetőzete, a fém díszítőelemek, a kődíszek és a homlokzati domborművek is megújulhatnak, a belső munkálatok során pedig felújítják a lambériát, a márványpadlózatot és az elektromos hálózatot is. „Több mint száz év telt el azóta, hogy felépült a Kultúrpalota, amely mára Marosvásárhely egyik szimbólumává vált... Büszkék vagyunk arra, hogy Maros megyében található a szecessziós építészet egyik legszebb alkotása, amely nemzetközileg is ismert” – mondta Péter Ferenc. A munkálatokat 2021 második feléig kell befejezni.