ÁLLANDÓ BETÖRŐ A MEDVE. Április eleje óta hatszor tört be egy medve egy hétvégi házba a székelyföldi Libán-tetőn. A hétvégi ház tulajdonosa, Szabó-Nagy Klára a portálnak elmondta, április 9-én, amikor az első betörés történt, emberi rongálásra gyanakodott, és a rendőrséget riasztotta. A helyszínelők állapították meg, hogy nem ember, hanem medve törte be a faház két ablakát, borogatta fel a bútorokat és tépte le a házikó egyik faláról a külső faburkolatot. A vizsgálat során az is kiderült, hogy a lambéria alatt nyaranta darazsak fészkelnek, és a medve mézet keresett a burkolat alatt, majd bent a házban is. A ház egyik ablakán mászott be, és a másik ablakot kitörve menekült el. A házat ezt követően megtisztították a darázsfészkektől, a szagnyomokat klórral próbálták eltüntetni, de hat hét múlva újabb, és azóta további négy betörés következett. Valamennyi alkalommal olyankor jött a medve, amikor a házban senki sem tartózkodott. (MTI)

ANTRAX-GYANÚS ESETEK. Két antrax-gyanús esetet jeleztek az elmúlt napokban Botoşani megyében, apa és lánya kapták el a betegséget, valószínűleg egy elpusztult szarvasmarhától. Egy botoşani-i farmernél és 16 éves lányánál merült fel az antrax-fertőzés gyanúja, biológiai mintákat vettek tőlük, ezeket a Cantacuzino Intézetben vizsgálják. Az egészségügyi miniszter tiszteletbeli tanácsosa, Alexandru Rafila azt nyilatkozta az eset kapcsán, hogy a bőr-antrax – amelyről vélhetően ezekben az esetekben szó van – nem életveszélyes. „A bőr-antrax nem súlyos formája a betegségnek, nem életveszélyes, mint a tüdő-antrax, amikor belélegzik az emberek a bacilus spóráit. A beteg állattal vagy az ennek feldolgozása nyomán készült termékekkel érintkezhettek, amely által a bőrön jelentkeztek a tünetek, de ezek kezelhetőek” – magyarázta Rafila. (Agerpres)