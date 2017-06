Az első szakértői vélemények szerint fennállt a veszélye annak, hogy a toronyház összeomlik, mivel statikai szerkezetét a tűzvész meggyengíthette. Dany Cotton, a londoni tűzoltóság parancsnoka azonban tegnap délután elmondta: az épületet vizsgáló statikai mérnök egyelőre elég biztonságosnak minősítette a kiégett lakóház állagát ahhoz, hogy a mentőalakulatok beléphessenek a belső térbe.

A mentőszolgálat illetékesének tájékoztatója szerint a helyszínre vonult mentőegységek 68 sérültet szállítottak hat londoni kórházba. A sérültek közül 18-nak az állapota kritikus. Tíz további sérült maga jelentkezett kórházi ellátásra. A tűzoltóság helyszíni munkálatainak irányítója elmondta, hogy a tűzoltók 65 embert mentettek ki a 24 emeletes, 120 lakásos toronyházból, és sok lakónak sikerült segítség nélkül kijutnia.

A tűzoltóparancsnok szerint a tűzoltóegységek a nap folyamán feljutottak az épület legfelső szintjére, de munkájukat egy ideig egy eltört gázvezeték is hátráltatta, amelyet a kiégett toronyházban csak nehezen lehetett leszigetelni. A tűzoltóegységek vezetője elmondta azt is, hogy szerda este még mindig voltak tűzfészkek az épületben, és a toronyház szerkezeti stabilitása is aggályos. A parancsnok szerint a biztonsági kockázatok miatt jelenleg korlátozott létszámú tűzoltóegység dolgozik az épületben. Hozzátette: a tűzoltók drónokat is használnak az épületen belül annak felmérésére, hogy a toronyház egyes részei milyen állapotban vannak és mennyire megközelíthetők.

A Grenfell Tower a Kensington and Chelsea kerület északnyugati határán emelkedik, nem messze a karneváljairól, kirakodóvásárairól, divatos üzleteiről világhírű Notting Hill negyedtől. Az 1974-ben épült 24 emeletes, 120 lakásos házhoz tegnap hajnalban riasztották a tűzoltókat. Az első egység hat percen belül a helyszínen volt, de a tűz rövid idő alatt elborította a magas házat, és reggelre szinte teljesen elemésztette az épületet, amelynek a második emelettől felfelé jóformán csak a betonváza maradt meg.

Embereket láttak kiugrálni

Sadiq Khan, London polgármestere sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a lakók közül soknak a sorsa egyelőre nem ismert. Khan szerint ugyanakkor nem biztos, hogy mindazok, akiket nem találnak, életüket vesztették, lehetséges, hogy sokan közülük rokonoknál, ismerősöknél leltek menedékre, és még nem jelentkeztek a hatóságoknál. Szemtanúk szerint sokan az égő épületben rekedtek. Többen arról számoltak be, hogy embereket láttak kiugrani a toronyházból. Az egyik szemtanú szerint a kilencedik vagy a tizedik emeletről valaki egy kisgyereket dobott ki, akit az épület aljánál felsorakozott segítőknek sikerült elkapniuk.

A környéken több befogadóközpontot létesítettek az épület körzetéből kitelepített lakók számára. A környékbeli lakók tömegesen ajánlották fel segítségüket a közösségi portálokon, nagyon sokan tettek közzé olyan üzeneteket, hogy készek befogadni otthonukba azokat, akiknek lakása megsemmisült a tűzben.

A toronyházban a Kensington and Chelsea kerület tanácsának ingatlankezelő vállalata 2015–2016-ban jelentős felújítási munkákat végzett. A médiaportálokon azonban megjelent a helyi lakóközösség egy tavalyi felhívása, amely arra figyelmeztette a tulajdonosi jogokkal is bíró tanácsi ingatlankezelő céget, hogy a toronyházban folyamatos a tűzveszély, mindenekelőtt a belső épületszerkezeti elemek összetétele és a tárolókban gyakran felgyűlő hulladék miatt. A lakószövetség tavalyi levele szerint 2013-ban egy hirtelen feszültségmegugrás már majdnem tüzet okozott. A kerületi tanács tegnap közölte, hogy vizsgálatot indított a tűzvész okainak kiderítésére.