A közvetlen lakossági bejelentések sorát az áztatással, lezárt kapukijáratokkal, zajos szomszédokkal kapcsolatos problémák vezetik, de visszatérő gond a kószáló állatok, a szabadon engedett lovak látványa is a városban – vázolta Hadnagy István. A helyi rendőrség vezetője szerint sokszor a lakóbizottságok kérésére járnak el, amennyiben a szabálysértők nem megfelelőképpen viszonyulnak az általuk előidézett helyzethez. Elmondta azt is, amennyiben a jelzettek hatáskörükbe tartoznak, rögtön átveszik és megoldják az ügyeket, más esetben viszont az illetékes szervekhez, a rendőrséghez vagy az önkormányzat megfelelő intézményei felé közvetítenek. A rendőrséggel és a csendőrséggel egyébként kölcsönösen segítik egymás munkáját (forgalomirányítás, különböző városi rendezvények idején, kihágások büntetésekor) – fűzte hozzá. A városban kolduló gyerekek és az utcán idénytermékeket áruló árusok helyzetét továbbra is megoldásra váró problémának minősítette Hadnagy István. Bár a felügyelet nélkül hagyott kiskorú koldulókat a helyi rendőrség munkatársai átadják a Borvíz utcai befogadóközpontnak, miután visszakerülnek szüleikhez, előbb-utóbb ismét a megyeszékhely utcáin kószálnak. Ezekben a helyzetekben a pénzbírságnak sincs elrettentő hatása, az Előpatakról, Hetéről bejövő utcai árusok esetében megoldás lehetne, ha lakhelyükön tudnák értékesíteni termékeiket – vélekedett.

Az önkormányzat beszámolója szerint tavaly összesen tízezer büntetést rótt ki a helyi rendőrség, amelyből 9300 pénzbírság volt közel 1,1 millió lej értékben, valamint 630 írásbeli felszólítás, figyelmeztetés. Az alakulatnál egyébként 24 órás ügyelet, telefonos szolgálat áll a lakosság rendelkezésére. Az ügyeletes a teljes várost lefedő modern kamerahálózatot kezel, átlátja a forgalommegfigyelés szempontjából fontos utakat, körforgalmakat, Sepsiszentgyörgy be- és kijáratát, a nagyobb tereket és parkokat, az olyan városrészeket, ahol korábban több gond is adódott. (dvk)